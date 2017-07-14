В поселке Нювчим и селе Лэзым в 2018 году построят ФАПы

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин с рабочим визитом посетил Сыктывдинский район, где провел встречу с главами сельских поселений, представителями общественных организаций и депутатами районного и местного уровней по вопросам здравоохранения.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе муниципалитета, модератором встречи выступил руководитель администрации Сыктывдинского района Олег Лажанев. Он поблагодарил министра за совместную работу и отметил, что благодаря поддержке ведомства в 2017 году на территории района было реализовано два крупных проекта: открытие "Вежливой регистратуры" в ЦРБ и врачебной амбулатории в поселке Яснэг.

Дмитрий Березин рассказал участниками встречи о текущем состоянии отрасли здравоохранения Коми, в том числе об организации медпомощи, реабилитации и профилактике, укреплении кадрового потенциала, закупке оборудования, лекарственных средств и другом. Затем вместе с главным врачом Сыктывдинской ЦРБ Сергеем Разладиным они ответили на все поступившие вопросы.

Главы сельских поселений "Шошка" и "Нювчим", депутаты районного Совета Татьяна Сивергина, Владимир Токмаков и Евгений Потолицын поинтересовались, когда в Шошке, Пажге, Часово и Лэзыме начнется строительство новых ФАПов.

ФАП села Шошка расположен в здании местной администрации. В морозы в ветхом здании довольно холодно. Сергей Разладин пояснил, что строительство ФАПа в Шошке запланировано на 2020 год. Пока же ЦРБ установило дополнительные контурные обогреватели и утеплило здание. В планах – уменьшить оконные проемы в помещениях.

Строительство ФАПа в селе Лэзым стоит в планах на 2018 год. Сейчас пункт медпомощи расположен в частном доме, отапливается электрооборудованием.

В предварительных планах ведомства на 2018 год также начало строительства врачебной амбулатории в поселке Нювчим. По словам С. Разладина, проектно-сметная документация находится на доработке, после чего будет согласовываться с Минздравом. Дополнительно главврач сообщил, что осенью в поселок должен прибыть врач, и попросил главу поселения оказать содействие в предоставлении специалисту жилья.





Ежегодно растет численность жителей поселения "Пажга", поэтому на данной территории запланировано строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром на 2021 год.

Что касается Часово, то в ближайших планах строительства ФАПа в селе нет. Существующий ФАП располагается на первом этаже двухэтажного здания Дома культуры, которому требуется ремонт кровли. Депутат района Е. Потолицын обратился к министру с просьбой оказать содействие в ремонте кровли, так как от обильных протечек на втором этаже страдает и ФАП. Руководитель ведомства отметил, что ЦРБ может лишь выполнить косметический ремонт в арендуемом помещении ФАПа, но никак не кровли здания.





В Озёле фельдшерско-акушерский пункт имеется, но в течение нескольких лет село нуждается в фельдшере. С. Разладин разъяснил, что в 2016 году ФАП передан на баланс Сыктывкарской горбольницы, жителей Озела и Сейты обслуживают медработники п. Седкыркещ.

Депутат поселения Ольга Беляева парировала, что до поселка еще надо доехать, а это не так близко и дешево для сельского жителя. Дмитрий Березин взял вопрос под личный контроль и сообщил, что в ближайшее время встретится с главврачом Сыктывкарской горбольницы по решению кадрового вопроса в Озеле.

"Если мы найдем и отправим к вам фельдшера, пожалуйста, возьмите его под свое крыло, помогите освоиться, привыкнуть к сельской жизни, подобрать подходящее жилье", - обратился министр к депутату и органам местного самоуправления.





Председатель Совета ветеранов района Галина Полина поблагодарила Сергея Разладина и врачей ЦРБ за хорошее медицинское обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны.



Также в ходе встречи были заданы вопросы по расширению лекарственного ассортимента в ФАПах и амбулаториях, медицинскому обслуживанию в отдаленных населенных пунктах и т.д. По ряду проблем, озвученных участниками встречи, будут приняты меры реагирования с выездом специалистов и руководства Министерства здравоохранения Республики Коми.



После встречи с общественниками Дмитрий Березин также провел личный прием граждан в филиале Общественной приемной главы Коми.