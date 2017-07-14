В Коми продолжаются поиски двоих утонувших

14 июля 2017 года, 8:15 | Корткеросский, Вуктыл
Фото из архива "Комиинформа"

На реках Коми продолжаются поисковые работы двоих утонувших.

Как сообщили в Спас-Коми Комитета ГО и ЧС, поисками занимались накануне днем сотрудники Вуктыльского и Сыктывкарского спасотрядов.

В первом случае тело утонувшего ищут шестой день подряд, несчастный случай произошел в устье реки Козла-Ю, в 35 километрах от Вуктыла, второй - в мае, рыбак утонул на реке Нившера.

В обоих случаях поиски не дали результата. Спасатели Вуктыла при этом продолжают расширять территорию поиска, исследуя новые участки, а Сыктывкарский отряд повторно изучил участок от места утопления и вниз по течению.

Напомним, первый местный житель 1968 года рождения вместе с товарищем перевернулись на лодке, второй мужчина 48-ми лет упал в воду во время переправы через реку на деревянной лодке между деревнями Тис и Алексеевка.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: утопленник, спасатели, спас-коми, поиски
  Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:48 13.07.2017
В Сыктывкаре наградили женщину, которая спасла человека на набережной Сысолы
08:12 13.07.2017
В Интинской квартире обнаружено тело пенсионера
07:52 13.07.2017
В Прилузье спасатели помогли доставить почту адресатам


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus