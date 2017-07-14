В Коми продолжаются поиски двоих утонувших

На реках Коми продолжаются поисковые работы двоих утонувших.

Как сообщили в Спас-Коми Комитета ГО и ЧС, поисками занимались накануне днем сотрудники Вуктыльского и Сыктывкарского спасотрядов.

В первом случае тело утонувшего ищут шестой день подряд, несчастный случай произошел в устье реки Козла-Ю, в 35 километрах от Вуктыла, второй - в мае, рыбак утонул на реке Нившера.

В обоих случаях поиски не дали результата. Спасатели Вуктыла при этом продолжают расширять территорию поиска, исследуя новые участки, а Сыктывкарский отряд повторно изучил участок от места утопления и вниз по течению.

Напомним, первый местный житель 1968 года рождения вместе с товарищем перевернулись на лодке, второй мужчина 48-ми лет упал в воду во время переправы через реку на деревянной лодке между деревнями Тис и Алексеевка.