Непогода нынешнего лета может обойтись аграриям в 2,6 млрд рублей

14 июля 2017 года, 12:18 |
Фото Ирины Кнутас

Объем ущерба аграриев из-за холодных весны и лета может составить до 2,6 млрд рублей, посчитал Национальный союз агростраховщиков.

При этом урожай в этом году застраховали гораздо меньше хозяйств, чем годом ранее. Это произошло из-за реформы, вводящей единую региональную субсидию для АПК. Дело в том, что нормативная база для функционирования этого механизма все еще не принята.

Эксперты опасаются, что поскольку риски сельхозпроизводителей не защищены, из-за неурожая это может привести к банкротству не только мелких, но даже средних хозяйств, пишут "Известия".

Комиинформ
  Ключевые слова: убытки, сельское хозяйство, непогода, дождь
  Рубрика: Экономика
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