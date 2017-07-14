Тренер "Новой генерации" отправится за талантами в Усть-Кулом

14 июля 2017 года, 9:16 | Усть-Куломский
Фото ФК "Новая генерация"

Федерация футбола Республики Коми и клуб "Новая генерация" продолжают реализацию программы по развитию и популяризации футбола в районах. 15 июля, в день Усть-Куломского района, его посетит новый главный тренер сыктывкарской команды Вадим Яшин.

Как сообщил "Комиинформу" президент Федерации футбола РК, член Совета Федерации России Дмитрий Шатохин, В.Яшин планирует посетить местные спортивные объекты, провести встречи с тренерами и футболистами Усть-Куломского района.

В Федерации футбола отмечают, что этот визит специалиста полностью соответствует принятой концепции по поиску талантливой молодежи, в том числе и в районных командах.

Помимо прочего, во время поездки будет рассмотрен вариант проведения товарищеской встречи между "Новой генерацией" и "Ухтой" на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимпик" в Усть-Куломе. По мнению Д.Шатохина, это поднимет интерес в районе к обеим профессиональным командам и к мини-футболу в целом.

Илья Баканов
  Ключевые слова: таланты, развитие, мини-футбол
  Рубрика: Спорт
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