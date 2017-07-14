В августе молодежь построит в центре Визинги несколько творческих "деревень"

14 июля 2017 года, 11:45 | Сысольский
Фото группы "Молодежь Сысолы" ВКонтакте

18 августа в Визинге откроется Межрегиональный молодежный этнофольклорный фестиваль "Кӧйдыс". На нем ждут творческие коллективы и мастеров как из районов республики, так и других российских регионов. Впрочем, основные события будут происходить для всех участников в следующие два дня.

На 19 августа намечены межрайонные сельские спортивные игры, пройдет конкурсная программа фестиваля. Завершит день "Шоныд рыт" - вечерняя программа для участников фестиваля с национальными играми и конкурсом на лучшее приготовление ухи.

Не менее ярким ожидается заключительный день. 20 августа в центр Визинги появятся несколько творческих "деревень".

Мастеровая деревня "Киподтуя йӧзлӧн грезд" призвана приобщить молодое население к народному и декоративно-прикладному творчеству. Ее "жителями" могут стать мастера, творческие коллективы, предприятия, работающие в области народных художественных промыслов.

Участники будут проводить мастер- классы, выставки-продажи изделий. Мастер-классы могут быть показательными (мастер демонстрирует изготовление изделий или выполнение какой-либо техники) или обучающими (мастер обучает изготовлению небольших изделий).

Подробнее о мастеровой деревне и о том, как в ней "поселиться", можно узнать по телефону: 8(82131) 91347.

Рядом с мастеровой расположатся песенная деревня Сьылан грезд с изучением традиционных песен и музыкальными конкурсами, танцевальная деревня Йӧктан грезд. Художественная деревня Серпасана грезд представит картинный вернисаж и работы художников. В деревне костюмов Пасьтасян грезд организуют выставку-презентацию и возможность примерки традиционных костюмов с рассказом об их истории.

Также в программе закрытия легенда об одуванчике – символе фестиваля, выступления участников, традиционные танцы и показ коллекций этно-моды.

Илья Баканов
  Ключевые слова: фестиваль, традиции, молодежь
  Рубрика: Культура
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