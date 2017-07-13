В Сыктывкаре продолжается акция для велосипедистов "Не переходе - пешком"

13 июля 2017 года, 18:55 | Сыктывкар
Фото ГИБДД Сыктывкара

Сегодня на перекрестке улиц Советская и Коммунистическая сотрудники сыктывкарской Госавтоинспекции совместно с одним из организаторов "Велоночи" вышли на акцию "На переходе – пешком!".

Подобное мероприятие уже проводилось ранее. Вооружившись краской, кисточками и при помощи трафарета участники нанесли на тротуаре надпись с призывом к велосипедистам правильно пересекать проезжую часть на велосипеде, а именно - слезть с велосипеда и идти по пешеходному переходу пешком.

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В летнее время на улицах города много велосипедистов, однако и количество дорожно-транспортных происшествий с их участием увеличивается. Так, за два месяца произошло 12 ДТП, в которых шесть велосипедистов получили травмы различной степени тяжести.

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Как показывает практика, в большинстве случаях аварии произошли по вине самих любителей вело транспорта.

Поэтому основная цель проведения подобных мероприятий – это привлечь внимание велосипедистов соблюдать правила дорожного движения и повысить культуру их поведения на дороге. На протяжении лета работа в данном направлении будет продолжена, сообщает ГИБДД Сыктывкара.

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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