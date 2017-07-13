В столице Коми завершается ремонт улицы Малышева

13 июля 2017 года, 17:50 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Ремонт дороги на улице Малышева подходит к концу.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, на участке от пересечения с ул.Лыткина до пересечения с ул.Петрозаводская по всей ширине проезжей части уложили новый слой щебёночно-мастичного асфальтобетона на площади более 8,5 тысяч квадратных метров.

В настоящее время подрядчик завершает ремонт этого участка, в частности, производит асфальтирование возле горловин люков. Окончательно завершить работы планируется завтра.

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Кроме улицы Малышева, в Сыктывкаре произведён ремонт улицы Лыткина, Станционная и подъезда к промышленному узлу "Човский".

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Также в Сыктывкаре продолжается гарантийный и ямочный ремонт дорог на таких улицах, как Тентюковская, Старовского, Пушкина, Южная, Димитрова, Колхозная и других.

Комиинформ
  Ключевые слова: дороги, ремонт
  Рубрика: Общество
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