В столице Коми завершается ремонт улицы Малышева

Ремонт дороги на улице Малышева подходит к концу.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, на участке от пересечения с ул.Лыткина до пересечения с ул.Петрозаводская по всей ширине проезжей части уложили новый слой щебёночно-мастичного асфальтобетона на площади более 8,5 тысяч квадратных метров.

В настоящее время подрядчик завершает ремонт этого участка, в частности, производит асфальтирование возле горловин люков. Окончательно завершить работы планируется завтра.

Кроме улицы Малышева, в Сыктывкаре произведён ремонт улицы Лыткина, Станционная и подъезда к промышленному узлу "Човский".

Также в Сыктывкаре продолжается гарантийный и ямочный ремонт дорог на таких улицах, как Тентюковская, Старовского, Пушкина, Южная, Димитрова, Колхозная и других.