В Княжпогостском районе идут работы по ремонту дорог общего пользования

В этом году в муниципалитете планируется отремонтировать около трех километров автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На сегодняшний день в районе уже произведен ямочный ремонт автомобильной дороги "По пст. Тракт" протяженностью о, 0,53 км. Кроме того, завершается ремонт картами и ямочный ремонт автомобильной дороги "По с. Серегово" и автомобильной дороге "Серегово - Кошки" общей протяженностью 0,2 км.

Также по ремонту автомобильных дорог Княжпогостского района проводятся аукционные процедуры. В стадии заключения контракта с подрядчиком находятся работы по ремонту дорог "Подъезд к пст. Ракпас" и "по пст. Ракпас" общей протяженностью 2,036 км. Данные работы планируется завершить до 31 октября, сообщает пресс-служба муниципалитета.