Раздельный сбор мусора может снизить число экологических правонарушений в Коми

Повсеместное внедрение системы раздельного сбора мусора в городах и районах республики будет содействовать сокращению правонарушений экологического законодательства. Об этом "Комиинформу" высказался руководитель Следственного Управления СКР по Коми Андрей Исаев.

Как ранее сообщал "Комиинформ", на недавнем заседании общественного совета в Управлении рассмотрены вопросы борьбы с экологическими преступлениями в регионе. Так, для профилактики несанкционированных свалок опасных отходов по типу ртутных ламп мэрам рекомендовано внедрять акции по их бесплатному сбору от населения. Что касается свалок обычных отходов, по мнению руководства Управления, эффективным методом упреждения их появления может стать тотальное внедрение в городах и районах системы раздельного сбора мусора.

"Я и сам делю мусор, когда по пути вижу контейнеры по его раздельному сбору. И сына к этому приучаю. Детям нравится баночки, пакеты и прочее опускать в разные цветные контейнеры с указанием видов отходов. Это их увлекает, а заодно – приобщает к культуре поведения на улице", - отметил Андрей Исаев.

Он напомнил о том, что такая система доказала свою эффективность на Западе. А в России в свете проводимого Года экологии самое время – внедрять современные формы сохранения чистоты в населенных пунктах. По его мнению, только лишь "кнутом" сознание общества не изменить, нужен и "пряник". "Конечно, за правонарушения в области экологии наказывать нужно, и все профильные органы власти и надзорные ведомства этим занимаются. Но важны и стимулирующие подходы. К примеру, преференции за использование системы раздельного сбора ТБО", - высказался главный следователь региона.

Кстати, на федеральном уровне такая идея в настоящее время обсуждается: предлагается снизить россиянам начисление платы за ЖКУ в части сбора мусора при использовании вышеуказанной системы. А в Коми по решению правительства региона в текущем году выделены субсидии тем муниципальным образованиям, которые такую систему внедряют.

Руководитель Управления также отметил, что в рамках популяризации бережного отношения к окружающей среде следует активнее пропагандировать использование упаковок (целлофана и т.п.), которые быстрее обычных разлагаются в почвах, нанося им, тем самым, меньший вред.

"Вообще политика экологической культуры общества должна проводиться комплексно. Одним только правоохранительным органам не справиться. Нужно менять менталитет населения, вырабатывать привычку заботиться об окружающем мире, а также мотивировать бизнес к организации безотходных производств и использованию вторсырья, как опять же, это применяется за границей", - добавил Андрей Исаев.