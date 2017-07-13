Развратник из Прилузья отправится за решетку на 12 лет

В Прилузском районе за совершение развратных действий в отношении двоих детей местный житель на 12 лет отправится в места лишения свободы.

После выхода из исправительного учреждения в течение 1 года 8 месяцев ему также предстоит отбывать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Прилузский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Государственное обвинение в суде поддержано представителем прокуратуры Прилузского района.

Судом установлено, что в начале марта 2017 года житель Прилузья, стоя у окна в своей квартире, совершал развратные действия на глазах у гулявших во дворе 8-летней девочки и 10-летнего мальчика. Об увиденном дети рассказали родителям, которые обратились в полицию.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил мужчине наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После выхода из мест лишения свободы в течение 1 года 8 месяцев ему также предстоит отбывать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по Пилузскому району СУ СКР по Республике Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.