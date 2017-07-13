В Коми появились первые жертвы "кулинарных мошенников"

Следователи Ухты проводят проверку по факту мошенничества на крупную сумму, совершенное в отношении престарелой женщины.

Местная жительница 1949 года рождения рассказала, что неизвестные обманным путем оформили на ее имя кредитный договор на крупную сумму.

Сотрудники полиции установили, что в различных заведениях города проходила презентация дорогой германской посуды. Заявительница посетила одну из них. Там пожилую женщину попросили отключить на время встречи мобильный телефон и расписали все преимущества представленной посуды. Более того, подарили ухтинке подушку, одеяло и набор ножей.

После с пенсионеркой начали заключать кредитный договор на приобретение сковороды и скороварки на сумму 67800 рублей. Однако вскоре женщина изменила свое решение и отказалась от кредита. Тогда представители фирмы предложили пенсионерке другой способ покупки кухонной утвари – внести предоплату.

В результате заявительница передала незнакомцам 500 долларов США. По приходу домой пенсионерка включила мобильный, на который сразу поступило смс-сообщение о том, что на имя женщины оформлен кредит на сумму 98600 рублей.

Пенсионерка поспешила в банк, где сотрудники учреждения подтвердили информацию о заключении кредитного договора.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ", в начале июня жителей республики массово атаковали звонками с приглашением на некое кулинарное шоу, после чего интересовались возрастом собеседника. Большей частью их интересовали граждане в возрасте от 35 до 70 лет, поскольку "лица этого возраста больше других стремятся следить за своим здоровьем, правильно питаться и т.д".

Опытные горожане сразу же заподозрили в этих звонках мошенническую схему и не ошиблись. Как выяснилось, в регионах действия аферистов разворачиваются по сценарию "Дешели", от которого пострадали достаточно много женщин. В этом случае звонившие приглашают прийти научиться готовить вкусную и здоровую пищу, а уходят люди с горой посуды, многотысячными кредитами или опустошенными банковскими картами.

Как правило, для присутствующих проводится розыгрыш призов, по результатам которого счастливого обладателя приза приглашают лично к индивидуальному столику.

В конечном итоге человек остается один с несколькими представителями организации, которые продолжают очень настойчиво рассказывать о предлагаемых товарах, используя специфическую терминологию. В какой-то момент их просят поставить подписи в переданных документах, которыми являются, как впоследствии выясняется, договор купли-продажи, а в некоторых случаях, еще и кредитный договор.

После мероприятия, на транспорте, предоставленном организацией, счастливых граждан "с подарками" сопровождают домой. И только в домашней, спокойной обстановке, они осознают, что приобрели три-четыре предмета посуды за стоимость, равную почти полугодовой пенсии, а некоторые еще и в кредит. Для многих людей эта посуда становится "золотой", а сами они не видят выхода из этой ситуации.

МВД по Коми призывает жителей региона предпринимать все меры для сохранения своих сбережений, а также рассказать престарелым родственникам и знакомым о существующих способах мошенничеств. Пенсионеры очень доверчивые и наивные люди, чем и пользуются злоумышленники, обманывая их.

Полиция Коми рекомендует гражданам с осторожностью относиться к предложениям оформить кредиты в различных банках. Перед тем как поставить подпись в документах, следует внимательно читать условия договора, узнать процентную ставку, которая зачастую оказывается необоснованно высокой.