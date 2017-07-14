Коми ждут жаркие выходные

В выходные жители Коми смогут насладиться по-настоящему летним теплом.

Как сообщает Коми ЦГМС, среднесуточная температура ожидается выше климатической нормы от 6С на юге до 8С — на севере.

На фоне повышенного атмосферного давления воздух продолжит прогреваться, и впервые в этом сезоне в большинстве районов столбики термометров приблизятся к отметке 30С, а местами и до 32С. А вот ночи останутся относительно прохладными, воздух будет остывать до 11...16С.

Без дождей не обойдется: в субботу небольшие кратковременные дожди с грозами пройдут по западной и северной окраинам региона, в воскресенье — уже на большей части территории жаркая погода будет сопровождаться грозовыми дождями, возможно, с усилением ветра.