Коми ждут жаркие выходные

14 июля 2017 года, 5:55 |
Фото Константина Романова

В выходные жители Коми смогут насладиться по-настоящему летним теплом.

Как сообщает Коми ЦГМС, среднесуточная температура ожидается выше климатической нормы от 6С на юге до 8С — на севере.

На фоне повышенного атмосферного давления воздух продолжит прогреваться, и впервые в этом сезоне в большинстве районов столбики термометров приблизятся к отметке 30С, а местами и до 32С. А вот ночи останутся относительно прохладными, воздух будет остывать до 11...16С.

Без дождей не обойдется: в субботу небольшие кратковременные дожди с грозами пройдут по западной и северной окраинам региона, в воскресенье — уже на большей части территории жаркая погода будет сопровождаться грозовыми дождями, возможно, с усилением ветра.

Комиинформ
  Ключевые слова: Погода, лето, жара
  Рубрика: Погода
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