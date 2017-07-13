Власти Ухты приняли оперативные меры по ремонту участков дворовых проездов в посёлке Югэр.

В ходе рабочей поездки в Ухту глава Республики Коми побывал в городском микрорайоне Югэр и дал ряд поручений местным властям по вопросам благоустройства территории. Во время встречи жители посетовали на отсутствие детской площадки и необходимость ремонта проездов во дворах.

Руководитель региона поставил задачу перед ухтинской мэрией решить вопрос в кратчайшее время. Уже на следующий день на улицу Совхозную была завезена асфальтовая крошка.

В настоящее время проблемные участки улицы отсыпаны. При этом, как отметил руководитель городской администрации Магомед Османов, эти меры – временные. Поскольку планы по ремонту дорожного полотна и дворовых проездов на этот год уже утверждены, капитально решить дорожные проблемы жителей Югэра предполагается в следующем году.

Кроме того, в ближайшее время власти города решат ещё одну проблему посёлка, с которой молодые мамы обратились к Сергею Гапликову. Уже в августе здесь будет установлена детская площадка.