Власти Ухты приняли оперативные меры по ремонту участков дворовых проездов в посёлке Югэр

13 июля 2017 года, 17:17 | Ухта
Фото пресс-службы администрации Ухты

Власти Ухты приняли оперативные меры по ремонту участков дворовых проездов в посёлке Югэр.

В ходе рабочей поездки в Ухту глава Республики Коми побывал в городском микрорайоне Югэр и дал ряд поручений местным властям по вопросам благоустройства территории. Во время встречи жители посетовали на отсутствие детской площадки и необходимость ремонта проездов во дворах.

Руководитель региона поставил задачу перед ухтинской мэрией решить вопрос в кратчайшее время. Уже на следующий день на улицу Совхозную была завезена асфальтовая крошка.

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В настоящее время проблемные участки улицы отсыпаны. При этом, как отметил руководитель городской администрации Магомед Османов, эти меры – временные. Поскольку планы по ремонту дорожного полотна и дворовых проездов на этот год уже утверждены, капитально решить дорожные проблемы жителей Югэра предполагается в следующем году.

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Кроме того, в ближайшее время власти города решат ещё одну проблему посёлка, с которой молодые мамы обратились к Сергею Гапликову. Уже в августе здесь будет установлена детская площадка.

Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт, дорога
  Рубрика: Общество
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