Коми вошла в первую тройку регионов по снижению цен на жилье

Республика Коми замкнула первую тройку ТОП-10 регионов-лидеров по снижению цен на жилье на рынке вторичной недвижимости к середине текущего года. Риэлторы объясняют динамику стабилизацией баланса "спрос – предложение" в этой сфере на территории Коми.

Как сообщает федеральный портал недвижимости Domofond.ru, по итогам второго квартала 2017 года на вторичном рынке недвижимости России зафиксировано снижение стоимости квадратного метра. Специалисты портала проанализировали динамику цен в регионах, и пришли к выводу, что по сравнению с первым кварталом средняя стоимость квадратного метра в стране к середине года снизилась в среднем на 0,9 процента.

Итоги обзора ситуации в регионах свидетельствуют о том, что в 49-ти из них цена предложения осталась на прежнем уровне либо показала динамику в пределах полутора процентов, а в 33 субъектах РФ зафиксировано падение цен в пределах полутора – трех процентов. "Статистика отражает данные по предложениям продавцов. Как правило, итоговые суммы в ходе сделок близки к ним, но не всегда совпадают", - сообщает портал.

По данным Domofond.ru, в стране к середине года сформировался пул регионов ТОП-10 с наибольшим снижением цен. Самое значительное падение средней цены квадратного метра во II квартале 2017 года по сравнению с прошлым кварталом произошло в Еврейской автономной области (-2,9%), Ненецком автономном округе (-2,9%) и Республике Коми (-2,9%).

10 регионов России с наибольшим снижением цен

В комментарии "Комиинформу" представители Группы компаний "КС Альфа", специализирующейся на строительстве жилой недвижимости и риэлторских услугах, отметили, что нахождение Коми в ТОП-10 и непосредственно в первую тройку лидеров не удивительно.

"Еще несколько лет назад цены на жилые помещения в нашей республике были откровенно завышенные ввиду высокой платежеспособности отдельных категорий населения. В последние годы ситуация в регионе отличалась стагнацией рынка недвижимости, что неотвратимо привело к снижению цен, а, точнее, к их возвращению на логичный – экономически обоснованный – уровень. На сегодня в данной сфере можно констатировать стабилизацию баланса. Адекватными являются расценки и в новостройках, и на "вторичке", - отметили агентству в компании.

По оценкам представителей "КС Альфа", рынок жилья в Коми в последнее время ожил. Люди стали больше приобретать жилья, о чем можно судить по возросшему количеству сделок. При этом в столице республики отмечается тенденция к росту продаж сыктывкарцами старых квартир в пользу приобретения домашнего очага в новостройках.