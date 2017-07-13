В Госсовете Коми поддерживают ужесточение ответственности за выпуск и продажу некачественного топлива

13 июля 2017 года, 15:32 |
Фото Антона Пархачёва

Государственный Совет Республики Коми поддержал проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части ответственности за совершение правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке".

Как отметил председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков, документ предусматривает ужесточение ответственности для производителей и продавцов некачественного автомобильного топлива.

"Многие из нас ездят за рулем и не понаслышке знают, что качество бензина и солярки на некоторых заправках оставляет желать лучшего. За последние пять лет те или иные нарушения были выявлены у трети организаций, занимающихся выпуском и продажей продуктов нефтепереработки. При этом существующий размер штрафов, а это 4-5 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и 40-50 тысяч рублей для юридических лиц, не может серьезно повлиять на ситуацию", – подчеркнул депутат.

По данным разработчиков законопроекта, примерно половина нарушений приходится на независимые АЗС, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и столько же на крупные сетевые заправки.

Согласно предлагаемым изменениям, штрафы за нарушения требований технического регламента предлагается увеличить в несколько раз до максимальной отметки в 300 тысяч рублей. А за несоответствие характеристик топлива установленным требованиям, предполагается применять наказание в размере одного процента от суммы выручки от реализации товаров за предшествующий календарный год.

Также предусмотрена ответственность за повторные нарушения – штраф два миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или приостановление деятельности предприятия на срок до девяноста суток.

При этом проектом федерального закона за указанные правонарушения предусмотрена равная административная ответственность для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц.

По мнению Степана Чуракова, принятие законопроекта поможет в наведении порядка на топливном рынке.

"Этим летом на заправках республики 92-й бензин дорожает уже в третий раз. С учетом достаточно высоких цен, необходимо предпринять все меры для того, чтобы потребители получали только качественную продукцию. И новый закон поможет исправить ситуацию", – считает председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике.

Комиинформ
  Ключевые слова: бензин, Госсовет
  Рубрика: Экономика
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