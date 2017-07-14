Приемная семья Перминовых из Прилузья: "Хотим, чтобы наши дети стали достойными людьми"

История 15-летней Анастасии Сенькиной из Усть-Куломского района, которая в марте этого года через социальные сети искала для себя приемную семью, не оставила равнодушными ни редакцию "Комиинформа", ни наших читателей. На отчаянную мольбу девочки, размещенную в группе "Комиинформа", откликнулась семья Перминовых из Прилузского района. Через несколько недель после того, как Настя опубликовала объявление, она обрела долгожданную семью. Произошло это за день до того, как ее должны были отправить в детский дом.

Эта история рождает массу вопросов. Как складывалась жизнь девочки, вынужденной в 15 лет искать родителей? Что за семья, которая в наше непростое время так быстро откликнулась на детскую мольбу? Ответы на эти и многие другие вопросы мы получили, побеседовав с Настей и с ее приемной матерью Евгенией Перминовой.

Рассказывая о своем детстве, девочка была немногословна. Настя родом из села Пожег Усть-Куломского района. Папа умер, когда она училась в первом классе. Мать злоупотребляла алкоголем. Когда Насте становилось совсем невмоготу, она обращалась за помощью к своей классной руководительнице. Несколько раз ее помещали в приют в поселке Кебаньель. После смерти мамы шестиклассница Настя снова оказалась там. Оттуда ее забрали родственники из села Нёбдино Корткеросского района, но отношения с ними не складывались.

Вскоре школьница поступила на гуманитарное отделение Гимназии искусств при главе Коми. Казалось бы, перед ней открылась возможность сначала получить хорошее образование, а затем и профессию. Но что-то мешало. Видимо, трудно к чему-то стремится, когда у тебя нет главного в жизни – матери, семьи, заботы и поддержки близких людей.

Настя прогуливала занятия, неоднократно сбегала из гимназии и на попутках пыталась добраться до Пожега. Девочку находили, возвращали в гимназию. На вопрос педагогов, куда она сбегает, неизменно отвечала: "домой". Вскоре девочку отчислили за прогулы. Родственники, узнав об этом, прямо сказали, что не хотят иметь с ней ничего общего.

С декабря 2016 года Настя находилась в Усть-Локчимском приюте, пока 7 марта 2017 года за ней не приехали приемные родители из Прилузья, прочитав в соцсетях мольбу ребенка.

Евгения Перминова, заменившая Насте маму, оказалась энергичной, деятельной женщиной, откровенно рассказавшей о том, почему принимает уже не первого осиротевшего ребенка в свою семью.

По ее словам, 13 лет назад вместе с супругом они удочерили трех сестер, которые тогда находились в районном детском приюте "Надежда". Решение взять в семью сразу трех девочек было спонтанным.

"Я работала воспитателем в детском приюте, там же жили три сестры – 12-летняя Настя, 10-летняя Маша и 8-летняя Александра, - рассказала Евгения Сергеевна. – В свои небольшие годы девочки немало повидали. Их уже несколько раз привозили в приют: мама сильно пила. Летом учреждение закрыли на ремонт. Детей на это время забирали к себе сотрудники приюта и сельчане. Получилось так, что младших сестер забрали, а старшую Настю никто не хотел брать к себе, и передали в больницу. Меня почему-то эта ситуация тронула до глубины души, ведь девочки мне нравились с самого начала. Я пришла домой и сказала мужу, что хочу их забрать. К тому времени у нас было уже двое своих детей – 7-летняя Виталина и 5-летний Антон. Муж, Юрий Алексеевич, сказал, мол, тебе будет сложно: втрое прибавиться стирки и готовки, но я ответила, что это мои заботы. Он с пониманием отнесся к моему желанию, так как сам вырос в многодетной семье".

Супруги быстро собрали все необходимые документы и забрали девочек. Поскольку их родители были лишены родительских прав, много времени на это не потребовалось.

К их удивлению, девочки очень спокойно влились в семью. С первого дня называли родителей мамой и папой. Складывалось такое впечатление, как будто девочки всегда с ними жили. К удивлению окружающих, средняя дочь Маша с годами стала внешне походить на главу семьи.

Семь лет назад у супругов Перминовых родилась младшая дочь Наталия. Когда Евгения Сергеевна находилась в отпуске по уходу за ребенком, ей неожиданно позвонили из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Прилузского района. Сотрудники учреждения рассказали, что к ним в центр попал трехлетний Данил, которому очень нужна семья.

"Пришли мы в приют и увидели беленького голубоглазого мальчика. Он нам рассказал стишок о папе и маме, и мы его забрали. Поначалу он очень настороженно смотрел на нас своими глазками, - вспоминает Евгения Сергеевна. – Нас ведь было так много. А потом влился в семью. Как младшего, все его любили и лелеяли. Тоже сразу нас стал папой и мамой называть. Данил живет с нами уже шесть лет, в этом году закончил четвертый класс".

На вопрос о том, что подвигло откликнуться на призыв 15-летней Насти Сенькиной, Евгения Сергеевна пояснила: старшие дети разъехались кто куда. Дочь Виталина учится в Вологодском институте федеральной службы исполнения наказаний. Сын Антон в этом году намерен поступать в авиационный колледж за пределами республики.

Сестры живут в Сыктывкаре. Старшая Анастасия закончила второй курс физкультурного отделения СГУ им. Питирима Сорокина, воспитывает 4-летнего сына.

Средняя Мария поступила в СЛИ, сейчас находится в академическом отпуске по уходу за ребенком. В семье растут двухлетний Роман и двухмесячный Вадим.

Александра закончила СЛИ, защитила диплом, растит двухлетнего сына.

Самая младшая Наталия в этом году пойдет в первый класс. Получается, что, пока родители на работе, Данил будет оставаться в доме один, а поскольку мальчишка очень шустрый и непоседливый, за ним нужен особый присмотр.

"У нас большое хозяйство, дом стоит на берегу реки. На семейном совете мы со старшими девочками решили, что нам нужен в семью еще один ребенок – постарше Данила, чтобы присматривал за ним, чтобы они росли вдвоем, - рассказала собеседница агентства. – Объявление Насти я увидела случайно. Выяснила, где она находится, расспросила работников учреждения о девочке. Мы решили с мужем съездить в Корткеросский район, познакомиться с ней. Во время встречи в Усть-Локчимском приюте она смотрела на нас сквозь очки и плакала. Говорила: я приму все ваши условия, только, пожалуйста, заберите меня. Мы приехали к ней в субботу, а в понедельник ее уже ждала путевка в Эжвинский детский дом".

Приемная мама, в свою очередь, рассказала Насте, чем живет семья. Не стала скрывать, что является довольно требовательным человеком и что Насте, если она хочет обрести семью, придется считаться с ее укладом. Девочка ответила, что будет очень стараться.

В тот же день супруги приняли решение забрать Настю. В понедельник начали оформлять документы. В субботу, 4 марта, состоялась судьбоносная встреча, а уже во вторник, 7 марта, девочку увезли в деревню Черёмуховку Прилузского района.

Первую неделю она как будто "гостила" - сидела и потихоньку наблюдала за жизнью семьи Перминовых, а через неделю мама обратилась к ней: "Теперь ты уже не гостья, а полноправный член семьи, и я не должна постоянно просить тебя сделать то или другое. Уклад нашей семьи ты изучила, и теперь сама должна инициативу проявлять".

У семьи Перминовых - большое хозяйство, держат корову, поросят, индюков и кур. Дети помогают им управляться с по хозяйству.

Настя быстро сориентировалась, начала помогать по хозяйству и с младшими детьми. Присматривает за непоседливым Данилом, весной проверяла домашнее задание у младших школьников. В этом году Наталия пойдет в школу. Настя и ей поможет с учебой, пока родители заняты на работе.

Рассказывая о том, каким она видит свое будущее, Настя призналась, что всегда мечтала стать учителем коми языка. Однако после всех недавних событий девочка решила, что после 9 класса ей надо получить рабочую профессию. Маме такая мысль пришлась не по душе.

"Ей еще слишком рано уходить во взрослую жизнь, - поделилась она. – Настя с детства говорит на коми языке. Если есть возможность реализовать свою мечту и стать учителем коми языка, надо к этому стремиться. До поступления в вуз она сможет пожить дома еще три года! После 9 класса они выпускаются еще совсем детьми, а взросление и осознание того, что необходимо в жизни, приходит позже. Хотелось бы, чтобы Настя выбрала профессию осознанно, по душе. Дома у нас созданы все условия для того, чтобы дети учились. Я хочу, чтобы мои дети стали достойными людьми и не повторили ошибок своих родителей".

В завершение нашей беседы Евгения Перминова рассказала, что по большим праздникам вся семья обязательно собирается вместе. Зимой девочки приезжают из Сыктывкара вместе с мужьями и детьми к родителям отмечать Новый год, а летом обязательно выкраивают недельку, чтобы помочь им в период сенокоса.