Реализация народных проектов: два участка дороги в поселке Войвож будут отремонтированы

В 2017 году в рамках реализации народных проектов в поселке Войвож запланирован ямочный ремонт наиболее нуждающихся по мнению жителей участков проезжей части, сообщает пресс-служба администрации Сосногорска.

Дорожный вопрос остро стоит на большей части территории России, и по словам местных жителей Войвож не является исключением. Изменить ситуацию на двух самых востребованных участках автодороги можно с помощью "народного проекта", за который войвожцы проголосовали прошлым летом.

Напомним, проект "Народный бюджет" стартовал в июле прошлого года по инициативе главы Республики Коми Сергея Гапликова. А этим летом жители региона увидят наглядный результат принятых в прошлом году решений. Войвожцы, например, решили отремонтировать дорогу, причем в этом мнении солидарны и автолюбители, и пешеходы.

"Я живу здесь всю свою жизнь. И дороги – это можно сказать часть нашей жизни. Мы ходим на работу, дети катаются на велосипедах, поэтому ремонт дорог очень нужен", - подчеркнула жительница Екатерина Лянник.

Ямочный ремонт в этом году планируется произвести на улице Комсомольской, которая, кстати, является одной из центральных дорог поселка.

"Естественно за данный "народный проект" голосовали жители поселка Войвож и депутаты естественно его поддержали. Данная дорога имеет главное значение, на ней находится здание детского сада, церковь и сеть торговых точек. Это можно сказать наш центр поселка", - отмечает депутат Совета ГП "Войвож" Снежана Швецова.

Финансирование проекта осуществляется путем субсидирования из республиканского бюджета. На ремонт двух участков дороги выделено 600 тысяч рублей. Проведение работ запланировано на конец лета.





