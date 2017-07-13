"Тропа здоровья" в Усинске обретает новый вид

13 июля 2017 года, 14:35 | Усинск
Фото администрации Усинска

Реконструкция "Тропы здоровья" в Усинске - в самом разгаре. Уже сейчас там демонтирована входная группа, лавочки и устаревшие конструкции для того, чтобы обновить и еще больше украсить полюбившуюся всем прогулочную зону.

По информации пресс-службы мэрии Усинска, "Тропа здоровья" приобретет освещение, новые архитектурные формы. Информационные таблички вдоль дорожки будут знакомить горожан и гостей города с флорой и фауной северного края.

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В мэрии отметили, что благоустройство "Тропы здоровья" администрация городского округа ведет совместно с предприятиями Усинска. В частности, в рамках соглашения с ЛУКОЙЛ-Коми и на средства грантов ежегодного конкурса социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ".

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Все работы планируется закончить до празднования Дня города.

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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