"Тропа здоровья" в Усинске обретает новый вид

Реконструкция "Тропы здоровья" в Усинске - в самом разгаре. Уже сейчас там демонтирована входная группа, лавочки и устаревшие конструкции для того, чтобы обновить и еще больше украсить полюбившуюся всем прогулочную зону.

По информации пресс-службы мэрии Усинска, "Тропа здоровья" приобретет освещение, новые архитектурные формы. Информационные таблички вдоль дорожки будут знакомить горожан и гостей города с флорой и фауной северного края.

В мэрии отметили, что благоустройство "Тропы здоровья" администрация городского округа ведет совместно с предприятиями Усинска. В частности, в рамках соглашения с ЛУКОЙЛ-Коми и на средства грантов ежегодного конкурса социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ".

Все работы планируется закончить до празднования Дня города.