На конкурс творческих идей оформления набережной в Кировском парке поступило уже 22 заявки

Наиболее активной номинацией выступила возрастная категория от 11 до 18 лет, эти участники направили в Управление культуры Сыктывкара 10 заявок. Мэрия Сыктывкара продолжает приём креативных предложений.

Среди всех работ выделяются несколько особенно конструктивных предложений. Среди них - работа Василия Куликова, который предлагает создать сооружение в виде теплохода-музея, на котором будут осуществляться экскурсии и тематические прогулки. По задумке автора, судно станет символом речного флота и отражением его роли в победе в Великой Отечественной войне.

Еще одной интересной идеей стала задумка Ксении Напалковой, которая предложила сделать акцент на этнических мотивах в оформлении элементов инфраструктуры набережной. По эскизам автора, под соответствующую тематику стилизованы фонари, урны и скамейки.

Совсем юная участница Софья Токмакова в своей работе очень точно отразила самые важные элементы набережной: лестничные перила, фонарные столбы, беседки и ограждения вдоль реки.

Анна Репина представила эскиз, согласно которому набережную необходимо разделить на три зоны: игровую, танцевальную и зону отдыха.

Напомним, идея провести соответствующий конкурс принадлежит мэру Сыктывкара Валерию Козлову, который анонсировал его на встрече с журналистами республиканских и городских СМИ.

Участники конкурса могут предложить городу идею оформления будущей набережной через рисунки, скульптуру, эссе и другие творческие средства.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

*** Документы для участия в конкурсе можно отправить по электронной почтеkultura@syktyvkar.komi.com, либо на бумажном носителе предоставить Управлению культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" – 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб.529. Контактный телефон: 8 (8212) 294–234.

Конкурс творческих проектов идеи оформления набережной проводится по следующим возрастным категориям: I группа 5–10 лет (приз – велосипед); II группа 11–18 лет (приз – планшет); II группа 19–35 лет (приз – смартфон); IV группа от 36 лет (приз – телевизор).

Приём документов для участия в конкурсе продлится до 20 июля. После отбора комиссией четырех проектов по четырем возрастным категориям в срок до 1 августа – до момента вынесения окончательного решения по победителям конкурса – будет организовано интернет-голосование, целью которого является формирование народного рейтинга представленных проектов-победителей.

Далее с 10 августа по 10 октября 2017 года мэрия Сыктывкара проведёт второй конкурс – уже среди профессионалов из сферы архитектуры и строительства. Главная задача профессионалов – предложить решение на основе идеи-победителя первого конкурса, которую поддержат жители Сыктывкара в ходе интернет-голосования.