В Усть-Вымском районе устанавливают виновника ДТП

Сегодня в Усть-Вымском районе в 3.00 на ул. Башлыкова в кювете оказался Hyundai.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, водитель, личность которого на данный момент не установлена, не справился с рулевым управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

В иномарке находились двое мужчин. 40-летнего пассажира госпитализировали с переломом плеча и множественными травмами, включая черепно-мозговую и сотрясение головного мозга.

Предполагаемый водитель 45-ти лет также получил перелом плеча и иные травмы.

Мужчины, находившиеся в машине, не признаются, кто из них был за рулем. Истину установит дактилоскопическая экспертиза.