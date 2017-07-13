В Усть-Вымском районе устанавливают виновника ДТП
13 июля 2017 года, 15:00 | Усть-Вымский
Сегодня в Усть-Вымском районе в 3.00 на ул. Башлыкова в кювете оказался Hyundai.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, водитель, личность которого на данный момент не установлена, не справился с рулевым управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.
В иномарке находились двое мужчин. 40-летнего пассажира госпитализировали с переломом плеча и множественными травмами, включая черепно-мозговую и сотрясение головного мозга.
Предполагаемый водитель 45-ти лет также получил перелом плеча и иные травмы.
Мужчины, находившиеся в машине, не признаются, кто из них был за рулем. Истину установит дактилоскопическая экспертиза.
Геня Джавршян
Ключевые слова: опрокидывание в кювет, ДТП
Рубрика: Происшествия
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