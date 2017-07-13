Две юные сыктывкарки представят регион на соревнованиях по конкуру в Нижнем Новгороде

13 июля 2017 года, 16:15 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Сыктывкарки Олеся Орлова и Анастасия Богословская представят регион на соревнованиях по конкуру в Нижнем Новгороде

Воспитанницы республиканской "Спортивной школы по конному спорту" Олеся Орлова и Анастасия Богословская выступят на Чемпионате и Первенстве Приволжского Федерального округа среди детей и юношей по конкуру.

Как сообщил заместитель директора школы Андрей Лапкин, соревнования пройдут с 14 по 16 июля в конноспортивном комплексе "Пассаж".

"Это значимый межрегиональный турнир по самому зрелищному виду конного спорта – конкуру", - отметил Андрей Лапкин.

В соревнованиях участвуют более 100 спортсменов в разных возрастных категориях из Нижегородской, Ульяновской, Самарской областей, Республики Башкортостан и Республики Коми.

Согласно положению, сегодня пройдет мандатная комиссия, совещание судей и представителей команд, ветеринарная инспекция и жеребьевка. Завтра, 14 июля, на старт выйдут спортсмены 1998-2005 гг., сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: конкур
  Рубрика: Спорт
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