Три спортсмена Коми заявлены в составе сборной России на этап Кубка мира по плаванию

13 июля 2017 года, 14:28 |
Фото Антона Пархачёва

Федерация плавания России обнародовала состав участников и программу соревнований на этап Кубка мира FINA/airweave по плаванию, который пройдет со 2 по 3 августа в Москве на базе спортивного комплекса "Олимпийский".

В числе спортсменов сборной России заявлены пловцы Республики Коми Анастасия Иваненко (тренер Людмила Шаляпина), Никита Михайлин (Дмитрий Трапезников) и Юлия Сноз(тренеры Дмитрий Трапезников, Галина Кузьменко), сообщает пресс-служба Минспорта РК.

"Мы отправили сильных спортсменов, потому и цели у нас высокие. Для Никиты Михайлина – это место в финале соревнований, а от Юлии Сноз мы ждем медали. В 20-х числах июля спортсменка будет тренироваться в Болгарии в составе сборной России. Думаю, она хорошо подготовится и достойно выступит. Участие Анастасии Иваненко пока под вопросом, однако мы надеемся ее увидеть в составе команды", - рассказала заместитель директора ГБУ Республики Коми "Спортивная школа по плаванию "Орбита" , тренер Татьяна Коровина.

Программа соревнований включает заплывы на дистанции 50м, 100м, 200м, 400м, а также эстафету 4х50м.

Торжественная церемония открытия состоится 2 августа в 17.45.

Программа соревнований

1 августа 2017 года

2 августа 2017 года

3 августа 2017 года

9.00 - 16.30 комиссия по допуску спортсменов, аккредитация участников

17.00 совещание тренеров и представителей команд

18.00 совещание судейской коллегии

9.00 - 19.00 тренировки команд

100 м на спине женщины

200 м вольный стиль мужчины

50 м брасс женщины

200 м брасс мужчины

400 м вольный стиль женщины

50 м на спине мужчины

100 м комплексное плавание женщины

400 м компл. плавание мужчины

200 м баттерфляй женщины

100 м баттерфляй мужчины

50 м вольный стиль женщины

эстафета 4 x 50 м комбинированная смешанная

100 м комплексное плавание мужчины

200 м брасс женщины

400 м вольный стиль мужчины

100 м вольный стиль женщины

200 м на спине мужчины

200 м комплексное плавание женщины

50 м баттерфляй мужчины

50 м на спине женщины

100 м брасс мужчины

800 м вольный стиль женщины

50 м вольный стиль мужчины

100 м баттерфляй женщины эстафета 4 x 50 м вольный стиль смешанная
Комиинформ
  Ключевые слова: плавание
  Рубрика: Спорт
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