Три спортсмена Коми заявлены в составе сборной России на этап Кубка мира по плаванию

Федерация плавания России обнародовала состав участников и программу соревнований на этап Кубка мира FINA/airweave по плаванию, который пройдет со 2 по 3 августа в Москве на базе спортивного комплекса "Олимпийский".



В числе спортсменов сборной России заявлены пловцы Республики Коми Анастасия Иваненко (тренер Людмила Шаляпина), Никита Михайлин (Дмитрий Трапезников) и Юлия Сноз(тренеры Дмитрий Трапезников, Галина Кузьменко), сообщает пресс-служба Минспорта РК.



"Мы отправили сильных спортсменов, потому и цели у нас высокие. Для Никиты Михайлина – это место в финале соревнований, а от Юлии Сноз мы ждем медали. В 20-х числах июля спортсменка будет тренироваться в Болгарии в составе сборной России. Думаю, она хорошо подготовится и достойно выступит. Участие Анастасии Иваненко пока под вопросом, однако мы надеемся ее увидеть в составе команды", - рассказала заместитель директора ГБУ Республики Коми "Спортивная школа по плаванию "Орбита" , тренер Татьяна Коровина.



Программа соревнований включает заплывы на дистанции 50м, 100м, 200м, 400м, а также эстафету 4х50м.



Торжественная церемония открытия состоится 2 августа в 17.45.

Программа соревнований