Три спортсмена Коми заявлены в составе сборной России на этап Кубка мира по плаванию
Федерация плавания России обнародовала состав участников и программу соревнований на этап Кубка мира FINA/airweave по плаванию, который пройдет со 2 по 3 августа в Москве на базе спортивного комплекса "Олимпийский".
В числе спортсменов сборной России заявлены пловцы Республики Коми Анастасия Иваненко (тренер Людмила Шаляпина), Никита Михайлин (Дмитрий Трапезников) и Юлия Сноз(тренеры Дмитрий Трапезников, Галина Кузьменко), сообщает пресс-служба Минспорта РК.
"Мы отправили сильных спортсменов, потому и цели у нас высокие. Для Никиты Михайлина – это место в финале соревнований, а от Юлии Сноз мы ждем медали. В 20-х числах июля спортсменка будет тренироваться в Болгарии в составе сборной России. Думаю, она хорошо подготовится и достойно выступит. Участие Анастасии Иваненко пока под вопросом, однако мы надеемся ее увидеть в составе команды", - рассказала заместитель директора ГБУ Республики Коми "Спортивная школа по плаванию "Орбита" , тренер Татьяна Коровина.
Программа соревнований включает заплывы на дистанции 50м, 100м, 200м, 400м, а также эстафету 4х50м.
Торжественная церемония открытия состоится 2 августа в 17.45.
Программа соревнований
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1 августа 2017 года
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2 августа 2017 года
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3 августа 2017 года
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9.00 - 16.30 комиссия по допуску спортсменов, аккредитация участников
17.00 совещание тренеров и представителей команд
18.00 совещание судейской коллегии
9.00 - 19.00 тренировки команд
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100 м на спине женщины
200 м вольный стиль мужчины
50 м брасс женщины
200 м брасс мужчины
400 м вольный стиль женщины
50 м на спине мужчины
100 м комплексное плавание женщины
400 м компл. плавание мужчины
200 м баттерфляй женщины
100 м баттерфляй мужчины
50 м вольный стиль женщины
эстафета 4 x 50 м комбинированная смешанная
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100 м комплексное плавание мужчины
200 м брасс женщины
400 м вольный стиль мужчины
100 м вольный стиль женщины
200 м на спине мужчины
200 м комплексное плавание женщины
50 м баттерфляй мужчины
50 м на спине женщины
100 м брасс мужчины
800 м вольный стиль женщины
50 м вольный стиль мужчины
100 м баттерфляй женщины эстафета 4 x 50 м вольный стиль смешанная
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