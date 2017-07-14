В Сосногорске объявлен эко-конкурс оригинальных изобретений из бытовых отходов

В Год добрых дел соцзащита Сосногорска проводит экологический конкурс оригинальных изобретений из бытовых отходов.

Конкурс стартовал 1 июля и продлится до 31 октября 2017 года. Инициатором выступили специалисты отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями Центра соцзащиты населения Сосногорска.

"С помощью этого конкурса мы хотим привлечь внимание горожан к защите окружающей среды. Кроме того, участвуя в мероприятии, можно проявить свою активную гражданскую позицию и заняться творчеством", - рассказали в учреждении.

В конкурсе могут принимать участие дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 9 до 18 лет и семьи, воспитывающие детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями в возрасте до 18 лет.

"Обязательным условием участия является то, что изобретение обязательно должно соответствовать тематике конкурса и иметь не только декоративное назначение, но и использоваться в быту", - отметила заведующая отделением Ольга Белоусова.

При определении победителя будет учитываться оригинальность работы, уровень функционального использования в повседневной жизни и творческий потенциал.

Индивидуальные и семейные конкурсные работы принимаются до 31 октября 2017 года по адресу: г. Сосногорск, ул. Оплеснина, д.20, каб.22. Телефон: 6-97-93.