В Сосногорске объявлен эко-конкурс оригинальных изобретений из бытовых отходов

14 июля 2017 года, 7:51 | Сосногорск

В Год добрых дел соцзащита Сосногорска проводит экологический конкурс оригинальных изобретений из бытовых отходов.

Конкурс стартовал 1 июля и продлится до 31 октября 2017 года. Инициатором выступили специалисты отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями Центра соцзащиты населения Сосногорска.

"С помощью этого конкурса мы хотим привлечь внимание горожан к защите окружающей среды. Кроме того, участвуя в мероприятии, можно проявить свою активную гражданскую позицию и заняться творчеством", - рассказали в учреждении.

В конкурсе могут принимать участие дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 9 до 18 лет и семьи, воспитывающие детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями в возрасте до 18 лет.

"Обязательным условием участия является то, что изобретение обязательно должно соответствовать тематике конкурса и иметь не только декоративное назначение, но и использоваться в быту", - отметила заведующая отделением Ольга Белоусова.

При определении победителя будет учитываться оригинальность работы, уровень функционального использования в повседневной жизни и творческий потенциал.

Индивидуальные и семейные конкурсные работы принимаются до 31 октября 2017 года по адресу: г. Сосногорск, ул. Оплеснина, д.20, каб.22. Телефон: 6-97-93.

1.jpg

Комиинформ
  Ключевые слова: конкурс
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:05 13.07.2017
В Год добрых дел помощь приходит и в труднодоступные населенные пункты
14:21 12.07.2017
Жители Кедвавома своими силами построили мост
13:54 12.07.2017
Год добрых дел: Республиканский стадион открыт для всех


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus