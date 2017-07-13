Комистат оценит качество и доступность образования, здравоохранения и соцобслуживания

13 июля 2017 года, 12:40 |
Фото Антона Пархачёва

С 15 по 29 июля в России будет проводится выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.

Выборочные наблюдения домашних хозяйств и населения - одно из самых эффективных средств получения информации о населении, направленных на отражение социально-экономического положения различных категорий, групп и слоев общества.

"Результаты этого обследования необходимы для оценки эффективности реализации государственных программ и национальных проектов на основе выявления реальных проблем, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Обследования позволят в дальнейшем оценить влияние платных социальных услуг на семейные бюджеты различных категорий населения", - отметили в Комистате.

В обследовании по всей России примут участие 48 тысяч домохозяйств, по Республике Коми - 570. Опрос будут проводить работники Комистата - интервьюеры на условиях добровольного согласия респондентов и с их слов без предъявления каких-либо документов.

Комистат гарантирует неразглашение предоставленной населением информации. Она будет использована исключительно для получения статистических данных в обобщенном виде.

Комиинформ
  Ключевые слова: Комистат
  Рубрика: Общество
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