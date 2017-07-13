В Год добрых дел помощь приходит и в труднодоступные населенные пункты

Сотрудники Центра соцзащиты Койгородского района выехали в посёлки Ком и Воктым, чтобы навестить пожилых земляков, оказать помощь и напомнить о безопасности в летнее время.

В состав мобильной бригады вошли работники Центра, руководитель филиала общественной приемной главы Коми и общественники. Специалисты посетили на дому одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью. В рамках проекта "Школа безопасности" они рассказали, как в летний период обезопасить себя от клещей и что делать в случае укуса насекомого. А чтобы нужная информация всегда была под рукой, подопечным вручили буклеты.

"Вместе с полезными знаниями мы привезли с собой угощения. В рамках Года добрых дел члены попечительского совета и представители общественных организаций приготовили своими руками для пожилых выпечку", - рассказали в учреждении.

Также работники соцзащиты провели акцию "Ветеран рядом" и пришли на подмогу одиноко проживающей в поселке Ком пенсионерке А.Е. Зыковой, которой в феврале исполнилось 82 года. Помощники вместе с главой сельского поселения вымыли полы и окна, вынесли мусор.

"В наше время нельзя забывать о тех, кому необходимо наше тепло, забота и внимание. Уважение и почтение к старшему поколению – это отражение культуры и воспитания народа", - отметила директор Центра Галина Шатыркина.