Россельхознадзор Коми выявил курицу, зараженную опасными бактериями

Россельхознадзор Коми в курице, произведенной ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс" (Республика Татарстан), бактерии, вызывающие листериоз.

Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, в ходе лабораторных исследований, проведенных в ГБУ РК "Республиканская ветлаборатория", в тушках цыплят были обнаружены бактерии Listeriya monocytogenes.

Продукция была произведена "Ак Барс" в феврале этого года и попала в одно из бюджетных учреждений республике в рамках поставки по госконтракту.

Россельхознадзор Коми выдал предприятию предписание об изъятии из оборота и уничтожении данной продукции. 10 июля от птицеводческого комплекса поступила информация о выполнении предписания.

Ведомство также провело внеплановую документарную проверку в отношении ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс", по итогам которой предписано ввести усиленный лабораторный контроль продукции. В течение трех месяцев на предприятии будут регулярно проводить лабораторные анализы.

Коллеги из Татарстана в настоящий момент проводят на предприятии выездную проверку, которая пока не завершилась.

***Listeria monocytogenes – это грамположительная палочковидная патогенная бактерия, способная размножаться в пищевых продуктах. Попадая в организм человека, листерия паразитирует внутри клеток, накапливаясь преимущественно в печени и селезенке и вызывая серьезное заболевание - листериоз. Несмотря на относительно невысокую заболеваемость человека, случаи смертельных исходов у заболевших регистрируются в 25-30%, а среди новорожденных - 70-80%.

Наибольшую опасность листериоз представляет для беременных женщин из-за возможной патологии плода и пожилых людей, так как у них часто регистрируются наиболее тяжелые формы болезни – септическая и менингоэнцефалитическая.

Также часто болеют люди всех возрастов с нарушением иммунитета, ослабленных другими предшествующими тяжелыми болезнями – в этих случаях присоединяющийся листериоз часто является последним звеном, приводящим к смертельному исходу.