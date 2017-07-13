Детей в оздоровительных лагерях "Гренада" и "Чайка" "подружили" с электричеством

В рамках ежегодной акции "Осторожно, электричество!" сотрудники филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" провели очередные профилактические беседы в детских аудиториях. На этот раз специалисты посетили детские оздоровительные лагеря "Гренада" и "Чайка", а также воспитанников детского дома в п. Нижний Одес Троицко-Печоского района. Содействие в организации бесед в детских лагерях Комиэнерго оказали в Республиканском центре детско-юношеского спорта и туризма.

Электричество может быть очень опасным если пренебречь правилами обращения с ним. Ребятам рассказали о том, как вести себя вблизи энергетических объектов, что делать при обнаружении лежащего на земле оборванного провода, как безопасно пользоваться электроприборами в быту.

Уважаемые родители! Филиал "Комиэнерго" предупреждает: энергообъекты – не место для игр! В период летних каникул дети часто находятся без присмотра взрослых, повышается риск их нахождения в непосредственной близости от действующих энергообъектов, повышается опасность получения детьми электротравм. Электротравмы чаще других травм приводят к смертельным и тяжёлым последствиям. Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на энергообъектах и при обращении с электроприборами, с детьми необходимо вести разъяснительную работу об опасности электрического тока и мерах безопасности. Объясните детям, что категорически запрещается приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, набрасывать проволоку и другие предметы на линии электропередачи.

Ознакомьтесь с порталом ПАО "МРСК Северо-Запада" "Подружись с электричеством" http://electrofriend.mrsksevzap.ru. Собранный на портале материал поможет вам провести с ребенком беседу о правилах электробезопасности. Чтобы говорить с подростком на одном языке, используйте новую разработку энергетиков — памятку #ЭлектробезопасноеСелфи. Это интерактивный гид, сосредоточенный не на запретах, а на понятных инструкциях и полезных примерах. Модное увлечение селфи используется в нем как возможность донести до подростков все правила электробезопасного поведения: вблизи энергообъектов, во время грозы, дома при взаимодействии с бытовыми электроприборами.