Трудовым коллективам в Коми расскажут о госуслугах

Серия встреч по теме популяризации госуслуг пройдет с трудовыми коллективами предприятий и организаций в городах и районах. Акцию проведет Ассоциация "Совет муниципальных образований Республики Коми" при поддержке ГАУ РК "ЦИТ".

"В этом году впервые в Коми совместно с ГАУ РК "ЦИТ" мы провели обучение активистов в городах и районах. Промоутеры уже проявили себя на различных публичных мероприятиях и праздниках, где раздавали населению буклеты с информацией о госуслугах, изложенной в доступном для понимания виде, а также отвечали на вопросы граждан", - сообщил исполнительный директор Ассоциации Юрий Болобонов.

По его словам, в рамках нынешней акции, которая продлится до конца сентября, промоутеры побывают на производствах, в учреждениях здравоохранения, образования, ЖКХ и других отраслей для продвижения данной тематики. Цель встреч с трудовыми коллективами – рассказать о преимуществах заказа госуслуг в электронной форме и о том, как зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru

"Мы расскажем сотрудникам предприятий и организаций о том, как зарегистрироваться на портале и получить подтвержденную учетную запись в офисе "Мои документы" (МФЦ), которые открыты в каждом городе и районном центре на территории региона", - уточнил исполнительный директор Ассоциации.

Напомним, учетная запись позволяет пользователям сформировать за 10 – 20 минут в электронной форме и направить через портал в любое время суток в профильные госструктуры пакеты документов, необходимые для получения или замены паспорта (как отечественного, так и заграничного), регистрации или расторжения брака, постановки или снятия с техучета транспортных средств.

Также посредством портала можно записаться на прием к врачу, поставить ребенка в очередь на получение места в детском саду, зарегистрировать юрлицо, оформить охотничий билет. Кроме того, обладатели учетной записи могут оплатить в онлайн-режиме штрафы ГИБДД, задолженности по налогам и исполнительным производствам. При этом оплата госпошлины через портал позволяет сделать это со скидкой.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.