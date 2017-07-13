Госавтоинспекция Сыктывкара ищет очевидцев ДТП и обращается за помощью к горожанам.

В период времени с 18 часов 00 минут 7 июля до 15 часов 30 минут 9 июля по адресу: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 57 произошло ДТП с участием автомашины Лада Гранда, г.р.з. е430ох11. Неустановленный водитель с места ДТП скрылся.

8 июля в 23.30 по адресу ул. Южная, д. 7 в результате наезда неизвестной автомашины было повреждено крыльцо магазина "Экип Центр", после чего автомашина с места ДТП скрылась.

11 июля с 17 часов 15 минут до 17 часов 47 минут по адресу ул. Морозова, д. 133 произошло ДТП с участием автомашины Шевроле Авео, г.р.з. н548ет11. Водитель также с места ДТП скрылся.

6 июля на проспекте Бумажников, д. 32, неустановленный велосипедист совершил наезд на пешехода, в результате чего пешеход получил телесные повреждения. Велосипедист с места ДТП скрылся. Наезд произошел в промежуток с 17-ти до 19-ти часов.

Очевидцев данных происшествий ГИБДД просит сообщить по телефонам ОГИБДД УМВД России по г.Сыктывкару: 28-18-32, 28-18-33, 28-18-00.