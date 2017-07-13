Роспотребнадзор Коми изъял из оборота 114,2 килограммов некачественного мяса

Роспотребнадзор Коми в первом полугодии проверил 150 предприятий, осуществляющих производство и торговлю мясом и мясной продукцией, в том числе 135 организаций розничной торговли, девять точек общественного питания и шесть перерабатывающих производств.

В ходе проверок было отобрано и исследовано по микробиологическим показателям 52 пробы мясопродукции, из них шесть проб не соответствовали требованиям технических регламентов. По санитарно-химическим показателям исследовано 25 проб, по радиологическим показателям четыре пробы, по паразитологическим - четыре. Все пробы соответствовали требованиям техрегламентов.

В результате проверок выявлены факты оборота и реализации мяса и мясопродукции с нарушением условий хранения, продажа готовой продукции без наличия документов о безопасности, необходимой маркировки, неудовлетворительного санитарно-технического состояния санитарно-бытовых и вспомогательных помещений, неудовлетворительного санитарного содержания территории, нарушений правил личной гигиены и соблюдения дезинфекционного режима, организации и проведения производственного лабораторного контроля.

В ходе проверок было забраковано и снято с реализации 66 партий мясопродуктов общим объемом 114,2 кг.

По выявленным нарушениям возбуждено 124 дела об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 1,044 млн. рублей.