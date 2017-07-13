В Корткеросском районе отремонтировали подъезд к поселку Усть-Лэкчим

13 июля 2017 года, 11:30 | Корткеросский
Фото пресс-службы Минстроя РК

В Корткеросском районе отремонтировали 6 километров подъезда к поселку Усть-Лэкчим

Завершен капитальный ремонт автомобильной дороги - подъезд к посёлку Усть-Лэкчим Корткеросского района от автомобильной дороги Корткерос-Веселовка протяжённостью шесть километров в рамках заключённого в 2012 году соглашения с АО "Монди Сыктывкарский ЛПК".

Подрядная организация ОО СПК "Темп-Дорстрой" произвела комплекс работ по усилению основания дорожной одежды, положила покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устроила водоотводные лотки, заездные карманы, установила автопавильоны и новые дорожные знаки.

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По окончанию ремонтных работ государственная комиссия по приемке объекта в эксплуатацию проинспектировала каждый метр новой дороги. В настоящее время ведется работа по оформлению документации необходимой для процедуры ввода в эксплуатацию.

Жители Усть-Лэкчима Корткеросского района уже по достоинству оценили качество нового полотна, сообщает пресс-служба Минстроя РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: дорога
  Рубрика: Экономика
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