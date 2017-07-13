Четыре дня осталось у жителей Коми на оплату налога на доходы

13 июля 2017 года, 10:25 |
Фото Антона Пархачёва

Четыре дня осталось у жителей региона на оплату налога на доходы.

Заплатить налоги до 17 июля необходимо гражданам, которые в прошлом году продавали квартиры, машины, дачи, акции или получали доходы от предпринимательской деятельности. При этом рассчитать налог за эти доходы жители республики должны были самостоятельно, подав декларацию о доходах в налоговую по месту прописки, сообщили "Комиинформу" в УФНС по Коми.

Исходя из представленных деклараций общая сумма налога по таким доходам, полученным налогоплательщиками Коми в 2016 году, составила 133 миллиона рублей, что на 32 миллиона меньше, чем в предыдущем периоде.

Как сообщили в УФНС по Коми, значительные изменения в суммах произошли в связи с изменением законодательства. Если раньше гражданин, с дохода которого налоговый агент не удержал налог, должен был самостоятельно подавать декларацию о доходах в налоговую, рассчитывать и оплачивать налог, то с этого года декларировать такие доходы не нужно.

Теперь налог гражданину будет рассчитывать налоговая инспекция на основе справки 2-НДФЛ, представленной налоговым агентом. Сумма налога на доходы будет включена в уведомление на уплату имущественных налогов. Рассылка уведомлений в этом году начнется в начале сентября. Оплатить налоги жителям республики будет необходимо до 1 декабря текущего года.

Подробнее про уплату налогов можно узнать здесь.

Комиинформ
  Ключевые слова: УФНС, налоги
  Рубрика: Экономика
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