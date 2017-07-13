В Сыктывкаре умерла старейшая монахиня Коми

В Сыктывкаре попрощаются со старейшей монахиней. Матушка Азария отошла ко Господу сегодня ночью. Как рассказал "Комиинформу" настоятель Свято-Казанского храма в местечке Кочпон архимандрит Филипп (Филиппов), монахиня Азария не дожила до своего 95-летия неделю.

Мария Трудова приняла монашеский постриг по благословению архиепископа (тогда епископа) Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима с именем Азария в 2006 году. С тех пор она несла послушание в Свято-Казанском храме. Прихожане помнят ее в молитвенном стоянии у панихидного столика, где она просила у Господа за всех отошедших в мир иной.

По словам о.Филиппа, м.Азария многих привела к Богу, наставила на путь истинный, помогла избавиться от недуга пьянства. Члены общины с теплотой вспоминают, как она благословляла каждого, кто подходил к ней с этой просьбой, напоминая о главном даре любви, который должен быть с человеком и дома, и в храме, и в миру, и на работе, и во всех невзгодах, которых на ее долю выпало множество. Сегодня, узнав печальную новость, верующие признаются, что потеряли молитвенницу.

Особенно тянулись к ней дети. Она поддерживала и детей членов общины, и воспитанников Кочпонского дома-интерната, которые являются прихожанами Свято-Казанского храма. В миру Мария Трудова - педагог со стажем, учитель начальных классов. Будучи сама воспитанницей детдома, она долгие годы работа диретором детского дома в селе Летка Прилузского района. У м.Азарии - большая семья кровных и духовных родных.

Несколько лет назад о матушке Азарии был снят документальный фильм.

Прощание с матушкой Азарией (в миру Марией Ивановной Трудовой) пройдет в субботу, 15 июля, в девять часов утра в Свято-Казанском храме по окончании Божественной литургии. Похоронят монахиню на Кочпонском кладбище в монашеском пантеоне.

Гроб с телом монахини будет установлен в храме уже сегодня, с 17-ти часов.