С начала года из Коми выдворены 49 иностранцев

13 июля 2017 года, 9:10 |
Фото УФССП по Коми

С начала 2017 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) специализированного отдела оперативного дежурства Управления Федеральной службы судебных приставов по Коми выдворили за пределы Российской Федерации 49 иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе двух малолетних детей, из Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Болгарии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра превышена почти вдвое (в 2016 году она составила — 28).

По информации пресс-службы УФССП по Коми, среди причин правонарушений – либо отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в государстве, либо уклонение от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания. В результате на всех граждан были составлены протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.

На основании вступивших в законную силу судебных решений судебные приставы сопроводили нелегальных мигрантов до аэропортов Москвы "Внуково" и "Шереметьево", КПП г. Брянска, где они были официально переданы сотрудникам пограничных органов и отправлены на родину. В ближайшие пять лет доступ в Россию для них будет закрыт.

Так, по решению суда за нарушение режима пребывания на территории России семья с двумя несовершеннолетними детьми из Республики Таджикистан подлежала выдворению за пределы страны. Усинский городской суд установил, что иностранные граждане, не имея документов, подтверждающих право на пребывание на российской территории, уклоняются от выезда из РФ по истечении установленного срока.

На основании этого правонарушения они были привлечены к административной ответственности в виде штрафа с административным выдворением. До выдворения нелегалы были помещены в казенное учреждение Республики Коми "Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации", расположенное в пгт. Водный Ухты.

После оформления необходимых документов и приобретения авиабилетов судебные приставы по ОУПДС препроводили иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу, а именно – в пограничный пост в аэропорту "Внуково".

Комиинформ
  Ключевые слова: мигранты
  Рубрика: Право
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