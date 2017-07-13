В Сыктывкаре наградили победительницу конкурса комиксов по безопасности

Начальник республиканского Управления противопожарной службы и гражданской защиты Александр Сыскин навестил в Детской Республиканской больнице призёра республиканского конкурса комиксов "Безопасность – это важно!" Ульяну Нестерову и поздравил её с победой.

Ульяна заняла призовое место в номинации "Лучший сценарий" в возрастной категории участников с 7 до 10 лет. Девочке 9 лет, она учится в Гимназии №1 в Эжвинском районе г.Сыктывкара. Её работа отражает актуальные проблемы современности – пользование интернетом. Всем известно, что интернет сегодня – это один из главных источников полезных сведений, в нём можно получить ответы на множество вопросов, найти друзей, рассказать о себе и прочее. Но это ещё и компьютерная сеть, связанная с повышенной опасностью. Он может нанести вред не только вашему кошельку, но и вашей психике. Сейчас в сетях много мошенников, которые так и ждут лёгкой наживы. Но всего этого можно легко избежать, если знать правила поведения в интернете. О них напомнил Александр Сыскин.

Руководитель ведомства пожелал девочке и её маме скорейшего выздоровления и призвал в дальнейшем вновь участвовать в конкурсах, проводимых Учреждением.

Всего на конкурс комиксов "Безопасность – это важно!", организованный региональным Управлением противопожарной службы и гражданской защиты, пришло более восьмидесяти работ из различных городов и районов республики. Учащиеся школ и интернатов, воспитанники детских домов прислали конкурсные работы на различные темы по безопасности жизнедеятельности. Победителями конкурса стали восемнадцать человек, сообщает пресс-служба УПС и ГЗ.

Чаще всего участники конкурса рисовали на темы противопожарной и электрической безопасности, безопасного поведения на льду, безопасности при гололеде, про лесные пожары, правила сбора грибов, об опасности укуса клеща. Работа о правилах поведения в интернете оказалась единственной. Поэтому и удостоилась внимания жюри.