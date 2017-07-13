Сыктывкарцы попробовали "Вино майора Патова"
Проект "Вино майора Патова" привлек внимание сыктывкарских любителей современной поэзии. Ценители редкого жанра посетили Центр культурных инициатив "Югор", чтобы услышать поэтические размышления автора Константина Патова. Встреча прошла в декорациях выставки KARAKULI PAVLA, которая представила публике работы творческого союзника К.Патова - Павла Зарослова, художника-иллюстратора, члена Союза дизайнеров России и диджея. Молодые люди прибыли в Сыктывкар из Ярославля.
К приезжим коллегам присоединились и сыктывкарские исполнители из коллектива "Jazz Do Eat", музыканты Леонид Нестеров и Иван Исупов.
"Обычно мы с Павлом выступаем вдвоем, - отметил К.Патов, - но в этот раз, совершенно спонтанно, выступаем в расширенном составе, с местными музыкантами".
Свою творческую деятельность Константин и Павел называют коллаборацией, что означает сотрудничество в какой-либо сфере,совместное обучение и обмен знаниями. С 2011 года они активно гастролируют, и с музыкально-поэтическим проектом "Вино Майора Патова" сегодня знакомы во многих городах России. Сам К.Патов - лидер проекта, поэт и актёр, а 2017 году еще участник фестиваля современной поэзии в Вологде.
Свое творчество молодые люди позиционируют как "густое, минорное, тёмное сочетание музыки и текста, словно вино для всегда молчаливого солдата". И действительно, тексты затрагивают многие волнующие проблемы: ситуацию в стране и пьянство, любовь и тленность бытия.
"Сними скорей такой ненужный глянец, раздень себя - до нежности, основ. Всё кончится. Но превратится в танец - любви, воспоминаний, пепла, снов...", - с чувством, жестикулируя, произносит поэт со сцены.
Гости встречи, в основном, представители молодежи, внимательно слушают. Как признались потом сами слушатели, многие тексты произвели на них сильное впечатление.
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Интервью
Мы рядом
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, 1944 г.