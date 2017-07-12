ОНФ предлагает отложить принятие "лесной амнистии"

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают отложить до осени принятие законопроекта о "лесной амнистии", а до этого создать экспертную группу и серьезно его доработать. Проанализировав законопроект, они пришли к выводу, что его принятие в нынешнем виде может привести к массовому сокращению особо ценных лесов вокруг крупных городов и существенно ухудшить экологическую обстановку по всей России.

Закон, который декларировался как "амнистия" для лесных посёлков и садоводов-шестисоточников, готов "амнистировать" каждого собственника, залезшего на земли лесного фонда, и чьи данные есть в публичной кадастровой карте. Речь идёт в том числе и о незастроенных участках особо ценных лесов вокруг крупных городов, попавших в реестр недвижимости, о крупных собственниках, имеющих усадьбы среди лесов, а также о юридических лицах, претендующих на особо ценные лесные земли.

Во второй половине июля, перед выходом депутатов Госдумы на "летние каникулы", состоится голосование во втором и, возможно, сразу в третьем, окончательном, чтении по законопроекту "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров", более известному как "лесная амнистия". По словам представителей Правительства РФ, новая инициатива должна исправить несоответствие данных единого государственного кадастра недвижимости и лесного реестра, от которого страдают тысячи граждан по всей стране, чьи участки по ошибке местных властей оказались на территории земель лесного фонда.

Среди общественности законопроект вызвал большой резонанс. Первыми тревогу забили в Общероссийском народном фронте, обратив внимание на то, что суть законопроекта сильно расходится с тем, что декларировали его инициаторы.

"Вместе с "бабушками с шестью сотками" законопроект предлагает амнистировать и "дедушек с гольф-полями" на захваченных землях лесного фонда. Каких-либо ограничений на амнистированную территорию нет. В своих поправках мы предлагали ограничить размеры участков, которые должны будут попасть под амнистию, чтобы отсечь мошенников, незаконно завладевших большими территориями земель, но к нашему мнению до сих пор так и не прислушались", - отмечает координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

По его словам, "лесная амнистия" также не ограничена и во временном пространстве - отсутствует та дата, до которой собственники получили участок и поэтому должны амнистироваться. Вместо этого закон просто предлагает установить жёсткий приоритет сведений кадастра недвижимости над лесным реестром и, таким образом, любые, даже ошибочные, данные ЕГРН могут служить основанием для застройки совершенно любого участка лесного фонда.

"Фактически, разработчики "лесной амнистии" исказили поручение президента по устранению противоречий между сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, государственном кадастре недвижимости и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отдав в одностороннем порядке приоритет ЕГРН, чтобы легализовать те ошибки, которые Министерство экономического развития само и допустило", - резюмировал Гутенев

"Масштабы особо ценных лесов вокруг крупных городов, которые будут вырублены и застроены, сложно посчитать. Мы в своих поправках к законопроекту предлагали амнистировать лишь те участки, которые были получены до августа 2008 года, когда в действие вступил новый лесной кодекс, запретивший дачным и садовым товариществам получать территорию на землях лесфонда. Все же остальные споры можно решить в индивидуальном порядке, их не так много, и чаще всего, если собственник добросовестный, суд и так выносит решение в пользу него", - высказал мнение эксперт Общероссийского народного фронта Дмитрий Миронов.

Он отметил, что хуже всего - то, что "лесная амнистия" в нынешнем виде может распространиться на незастроенные участки особо ценных лесов вокруг крупных городов, попавшие в реестр недвижимости, а также на национальные парки, заповедники и иные особо охраняемые природные территории, и это с учётом того, что 2017 год был объявлен годом ООПТ.

"В законопроекте отсутствует какой-либо разумный механизм компенсационного лесовосстановления после того как участок на землях лесного фонда будет окончательно закреплён за собственником и перестанет носить статус лесного. Разработчики говорят пространно о посадках деревьев взамен. Где они их собрались сажать? Они не собираются компенсировать утраченную площадь лесного фонда, а предлагают высаживать деревья на обезлесенных землях, при этом каких-либо точных данных о количестве таких земель у них нет. Получается, что в любом случае площадь земель лесного фонда будет сокращена, и никто ее компенсировать не собирается. Поэтому в поправках ОНФ мы предлагали закрепить за субъектом обязанность по компенсации и включению в лесной фонд аналогичных по размерам земель, которые выпадут из фонда вследствие так называемой "лесной амнистии", - отметил заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член Центрального штаба ОНФ Николай Будуев.

По его словам, необходимости торопиться с принятием этого законопроекта в нынешнем его виде нет, необходимо отложить его до осени, а за оставшееся время создать экспертную группу и серьезно его доработать, в противном случае нас ждут серьезные и необратимые последствия.