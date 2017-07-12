Будущих молодоженов Сыктывкара проконсультировали по вопросам репродуктивного здоровья

12 июля 2017 года, 18:27 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Минздрава РК

Сегодня, 12 июля, специалисты Отделения охраны репродуктивного здоровья Коми республиканского перинатального центра провели выездное мероприятие, приуроченное к всероссийской акции "Подари мне жизнь", в Территориальном отделе ЗАГС города Сыктывкар.

Психолог Коми республиканского перинатального центра Ирина Кияшко консультировала будущих молодоженов, которые пришли подавать заявления о заключении браков, об ответственном родительстве, правильном репродуктивном поведении и здоровье семьи.

6.jpg

В рамках ознакомительных бесед будущим супругам предлагалось также обратиться к методическим материалам о здоровом образе жизни для родителей и детей, рисках и последствиях прерывания беременности.

4.jpg

"В среднем беседа с психологом в отделении охраны репродуктивного здоровья длится около 40 минут. За это время человека удается вывести на обсуждение вопросов в комфортном режиме, дать необходимые рекомендации, найти пути выхода из сложной ситуации. Времени общения в условиях отдела ЗАГС конечно не хватает, но именно здесь совершается ответственный шаг по созданию семьи, поэтому на этом этапе важно, чтобы у будущей семьи сложилось правильное понятие о репродуктивном здоровье. Здесь мы проводим ознакомительные беседы и рассказываем о возможностях получить полноценную консультацию психолога в условиях кабинета медико-социальной поддержки беременных", - пояснила Ирина Кияшко.

3.jpg

Консультации в отделении охраны репродуктивного здоровья КРПЦ по адресу в Сыктывкаре ул. Орджоникидзе, д. 28 проводятся в течение года согласно утвержденному графику, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В эту неделю приемы для всех желающих побеседовать с психологом по вопросам планирования и прерывания беременности, правам беременных, ведутся в более интенсивном режиме. Телефон для справок: 8 (8212) 44-11-61.

2.jpg

***За январь-май 2017 года в Республике Коми специалисты кабинетов по поддержке беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации оказывали содействие женщинам в вопросах образованности и выбора средств и методов контрацепции. Сюда входит внедрение эффективных средств и методов контрацепции для профилактики абортов среди женщин групп риска (подростки, женщины после аборта и родов). В таких кабинетах проконсультировано по вопросам контрацепции и сохранения беременности 1187 женщин. Из них отказались от прерывания 245 женщин или 20,6 %

Комиинформ
  Ключевые слова: семья
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:00 12.07.2017
Глава Коми помог усть-цилемской многодетной семье получить путёвку в Крым
09:13 12.07.2017
В Усть-Цилемском районе открыли родовую мемориальную доску
11:43 11.07.2017
В Троицко-Печорском районе Коми беременные женщины получают медико-психологическую и юридическую помощь в новом формате


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

12 июля

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus