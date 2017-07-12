Будущих молодоженов Сыктывкара проконсультировали по вопросам репродуктивного здоровья

Сегодня, 12 июля, специалисты Отделения охраны репродуктивного здоровья Коми республиканского перинатального центра провели выездное мероприятие, приуроченное к всероссийской акции "Подари мне жизнь", в Территориальном отделе ЗАГС города Сыктывкар.

Психолог Коми республиканского перинатального центра Ирина Кияшко консультировала будущих молодоженов, которые пришли подавать заявления о заключении браков, об ответственном родительстве, правильном репродуктивном поведении и здоровье семьи.

В рамках ознакомительных бесед будущим супругам предлагалось также обратиться к методическим материалам о здоровом образе жизни для родителей и детей, рисках и последствиях прерывания беременности.

"В среднем беседа с психологом в отделении охраны репродуктивного здоровья длится около 40 минут. За это время человека удается вывести на обсуждение вопросов в комфортном режиме, дать необходимые рекомендации, найти пути выхода из сложной ситуации. Времени общения в условиях отдела ЗАГС конечно не хватает, но именно здесь совершается ответственный шаг по созданию семьи, поэтому на этом этапе важно, чтобы у будущей семьи сложилось правильное понятие о репродуктивном здоровье. Здесь мы проводим ознакомительные беседы и рассказываем о возможностях получить полноценную консультацию психолога в условиях кабинета медико-социальной поддержки беременных", - пояснила Ирина Кияшко.

Консультации в отделении охраны репродуктивного здоровья КРПЦ по адресу в Сыктывкаре ул. Орджоникидзе, д. 28 проводятся в течение года согласно утвержденному графику, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В эту неделю приемы для всех желающих побеседовать с психологом по вопросам планирования и прерывания беременности, правам беременных, ведутся в более интенсивном режиме. Телефон для справок: 8 (8212) 44-11-61.

***За январь-май 2017 года в Республике Коми специалисты кабинетов по поддержке беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации оказывали содействие женщинам в вопросах образованности и выбора средств и методов контрацепции. Сюда входит внедрение эффективных средств и методов контрацепции для профилактики абортов среди женщин групп риска (подростки, женщины после аборта и родов). В таких кабинетах проконсультировано по вопросам контрацепции и сохранения беременности 1187 женщин. Из них отказались от прерывания 245 женщин или 20,6 %