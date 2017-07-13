Завтра сыктывкарских водителей ожидает проверка на дорогах

13 июля 2017 года, 7:45 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В пятницу вечером автоинспекторы проверят сыктывкарских водителей, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

14 июля на территории столицы Коми пройдут массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов дорожно-патрульной службы. Рейдовые мероприятия проводятся для пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, в первую очередь – управления авто в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других, водители незамедлительно продолжат движение.

Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Призываем граждан проявлять активную гражданскую позицию.

Если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым водителем, сразу сообщайте информацию в дежурную часть полиции по телефону "02" либо по телефону дежурной части ГИБДД по г.Сыктывкара 28-18-00.

Комиинформ
  Ключевые слова: проверка, ГИБДД
  Рубрика: Общество
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