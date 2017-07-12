Глава Республики Коми посетил родовой дом семьи Шишеловых

12 июля 2017 года, 18:32 | Усть-Цилемский
Фото Антона Пархачёва

В ходе рабочей поездки в Усть-Цилемский район Сергей Гапликов побывал в гостях у семьи Шишеловых и поздравил главу семейства с наступающим 90-летием.

Матвей Шишелов – коренной устьцилём, уроженец деревни Высокая гора. Вместе с супругой Матвей Дмитриевич вырастил пятерых детей. Сейчас является вдовцом. У Матвея Дмитриевича шесть внуков, шесть правнуков, четыре правнучки и одна праправнучка.

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Матвей Дмитриевич до сих пор ведет активный образ жизни: играет на балалайке, участвует в мероприятиях, встречается с детьми в школах. Награжден многими орденами и медалями.

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Глава семейства поделился секретами долголетия, рассказал о семье и воспитании правнуков, а также о том, как воевал в годы Великой Отечественной войны.

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Сергей Гапликов подарил семье ценный подарок и фотоальбом с подписью "Помнить и чтить предков, знать и уважать историю своей семьи, своей страны – именно это и делает нас людьми".

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Руководитель региона пожелал семье Шишеловых здоровья, долголетия, счастья и благополучия, сообщает пресс-служба главы РК.

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Комиинформ
  Ключевые слова: семья
  Рубрика: Общество
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