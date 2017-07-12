Замминистра культуры России Александр Журавский посетил в Усть-Цильме музей однофамильца

12 июля 2017 года, 17:44 | Усть-Цилемский
Фото Антона Пархачёва

Посещение Усть-Цилемского музея историко-мемориального музея стало, пожалуй, самым долгожданным пунктом программы визита в Коми для заместителя министра культуры России А.В.Журавского. Дело в том, что и музей посвящен А.В.Журавскому. Правда, не Александру Владимировичу, а Андрею Владимировичу, ученому, который занимался развитием сельского хозяйства на севере.

Как рассказала гостям директор музея Екатерина Вокуева, здание было построено в 1913 году. Решение организовать в нем музей было принято в 1978-м. 25 лет назад дом полностью перешел под нужды музея.

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Большая часть экспозиций, разумеется, посвящена жизни и работе ученого, который доказал, что на севере можно выращивать сельскохозяйственные культуры. Представлены его рабочий кабинет, гостиная. Хранятся документы и награды ученого.

В здании есть экспозиция "Усть-Цилемская слободка", посвященная старообрядчеству, основанию, заселению и развитии села. Она была организована на средства гранта главы РК в области музейного дела.

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После экскурсии в присутствии А.Журавского и главы Коми Сергея Гапликова было подписано соглашение между Федеральным музеем истории религии и Усть-Цилемским историко-мемориальным музеем А.В.Журавского.

Илья Баканов
  Ключевые слова: традиции, сельское хозяйство, музей, история
  Рубрика: Наука
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