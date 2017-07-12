Немцы Коми побывали на международном фестивале в Оффенбурге

Немецкая национально-культурная автономия в Коми побывала в Германии на международном фестивале в городе Оффенбург.

Как рассказал "Комиинформу" директор немецкого культурно-делового центра Коми Олег Штралер, делегация в составе десяти человек участвовала в фестивале национально-культурных объединений, который прошел в Оффенбурге с 9 по 10 июля. Делегацию из Коми возглавила председатель Немецкой НКА в республике Елена Копф.

Всего в фестивале участвовало 25 национальных объединений из Оффенбурга, Страсбурга и других городов и стран. Наша делегация, по сути, представляла Россию и Коми, в частности.

В первый день участники фестиваля прошли шествием, представив символику и национальные костюмы своих государств. Во второй день проходили выступления. Участница делегации из Коми Ольга Усатова исполнила три песни – на русском, коми и немецком языках.

К слову, между Немецким национально-культурным объединением Коми и землячеством немцев из России в Оффенбурге заключен договор о сотрудничестве. В этом году исполнилось десять лет с момента заключению договора.

"Все эти годы мы традиционно обмениваемся визитами, - рассказал О. Штралер. – Они к нам приезжают периодически на День республики, мы бываем раз в два года на международном фестивале национальных культур. В этот раз обер-бургомистру Оффенбурга Эдит Шрайнер официальное приглашение от мэра Сыктывкара Валерия Козлова посетить столицу Коми в следующем году в день молодежи".

В остальные дни участники делегации встречались с бургомистром, местным "советом ветеранов", молодежью и вели переговоры с руководством университета Оффенбурга о сотрудничестве.

"Много полезного и интересного мы почерпнули от встречи с местным "советом ветеранов",- отметил собеседника агентства. – Своей главной задачей они считают вовлечение старшего поколения в общественную деятельность на основе волонтерства, чтобы пожилые могли таким образом делиться с молодежью своими знаниями и опытом. Надеемся, что встреча председателя молодежной организации российских немцев Коми Софии Фельцингер с коллегами из Оффенбурга поможет восстановить утраченные связи на этом поприще".

Директор немецкого культурно-делового центра Коми также рассказал, что встречался с организатором гастролей в земле Северная Рейн-Вестфалия – бывшей выпускницей сыктывкарской школы №21.

На этой встрече О. Штралер предложил ей организовать гастроли театральной труппы с постановкой "Жизнь с привилегиями навечно" по пьесе ныне покойного активиста автономии Н. А. Волохова. Пьеса, рассказывающая о жизни русских немцев от екатерининских времен до наших дней, была поставлена на сцене Национального музыкально-драматического театра Коми. Активистами автономии по этой пьесе был снят фильм с титрами на немецком языке. Диски с фильмом делегация в качестве презента преподносила желающим в Оффенбурге.