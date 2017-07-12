Глава Коми помог усть-цилемской многодетной семье получить путёвку в Крым

Глава Республики Коми помог усть-цилемской многодетной семье получить путёвку в оздоровительный санаторий на черноморском побережье.

В ходе рабочей поездки главы региона в Усть-Цилемский район к Сергею Гапликову обратилась Татьяна Носова, воспитывающая троих детей. Она сообщила о том, что два её младших ребенка – Виктория и Артем – часто болеют и нуждаются в оздоровлении. Отправить детей за счёт собственных средств малоимущая семья не имеет возможности. Выслушав женщину, глава республики вмешался в ситуацию.

Глава региона поручил министру здравоохранения республики Дмитрию Березину рассмотреть возможность выделения путевки в санаторий. Спустя некоторое время вопрос был решён положительно: по путёвке "Мать и дитя" 26 июля текущего года семья Носовых выедет на отдых в один из санаториев Крыма.

"Мы обращались с этой просьбой в нашу поликлинику, но безрезультатно. Я узнала, что к нам приезжает Сергей Анатольевич и решила обратиться за помощью к нему. Президент же не отказывает людям в просьбах во время прямых линий и встреч. Посчитала, что и наш глава не откажет. Он и не отказал, помог", - рассказала сельчанка.

"Наши дети, особенно в северных районах республики, нуждаются в оздоровлении и отдыхе в более теплом климате. Черноморское побережье – отличный для этого вариант. Далеко не у всех семей есть возможность самостоятельно приобрести путевки, особенно из малообеспеченных и многодетных детей, и как раз для этого и выделяются бюджетные средства", - отметил глава республики.