Народные проекты Усть-Куломского района решают вопросы трудоустройства

12 июля 2017 года, 17:10 | Усть-Куломский

В Усть-Куломском районе реализуются 10 народных проектов, два из которых – в сфере агропромышленного комплекса и образования – завершены с опережением сроков.

Так, 29 июня закончены работы по ремонту крыши здания начальной школы-детского сада в с. Вольдино. В связи с протеканием кровля была заменена на профилированные листы. Официальное открытие состоялось 1 июля и было приурочено к юбилею школы. Реализация народного проекта позволила временно трудоустроить шесть человек.

collage.jpg

Было-стало

С активным участием жителей полным ходом идут работы по ликвидации несанкционированной свалки в поселке Лопъювад сельского поселения "Тимшер". Это яркий пример реализации народного проекта, когда название говорит само за себя.

Lopyuvad_likv.svalki-13.jpg

В работах приняли участие 25 человек, включая жителей поселка, безработных граждан, главу и депутатов сельского поселения. Вывезено 14 кузовов мусора из лесного фонда, произведена планировка территории.

Lopyuvad_likv.svalki_rezultat1.jpg

В рамках реализации народного проекта в сфере агропромышленного комплекса в СПК "Пожег" установили новое оборудование в цехе по переработке молока.

В декабре 2016 года на предприятии сломался сепаратор, из-за чего маслозавод был вынужден простаивать на протяжении 4-х месяцев. Молоко приходилось возить на Усть-Куломскую машинно-технологическую станцию за 60 км, что, естественно, приводило к дополнительным затратам.

С началом паводкового периода предприятие бы осталось без переправы, и возить молоко на переработку не было возможности.

Победа в конкурсе по отбору народных проектов позволила предприятию решить указанную проблему. Весной СПК "Пожег" приобрел сепаратор в лизинг. Выпуск продукции возобновился с 4 апреля. Это позволило обеспечить маслом местного производителя жителей 9 населенных пунктов села Пожег.

APK_Pogheg_separator_bylo.jpg

В скором времени начнутся работы по остальным народным проектам.

Напомним, что инициатива внедрения в Республике Коми проекта "Народный бюджет" принадлежит Главе Республики Коми С.А. Гапликову, которым в мае 2016 года был подписан соответствующий указ.

В 2016 году Усть-Куломский район стал одним из лидеров по вовлечению граждан в процесс обсуждения народных проектов: было проведено 46 собраний, в которых приняло участие 1820 жителей, предложено 86 проектов.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:12 12.07.2017
В Эжве возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств при заказе путевок в абхазский пансионат "Солнечный"
11:58 12.07.2017
Мэрия Сыктывкара выставила на продажу нежилое здание в Верхнем Чове
18:59 11.07.2017
В Сыктывкаре предложено ввести нормы накопления мусора


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

12 июля

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus