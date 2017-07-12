Празднование юбилея газовиков Коми прошло в Печоре

Празднование 50-летия ООО "Газпром трансгаз Ухта" переместилось из тундры в Воркуту, а оттуда - в Печору, где сегодня действует подразделение предприятия "Печорское ЛПУ МГ". В городском Доме культуры прошла официальная часть торжества.

Сегодня предприятие газовой отрасли работает на европейском севере России и охватывает своей деятельностью огромную территорию от полуострова Ямал до центральных районов России. Отвечает оно за стратегически важное для страны северное направление добычи "голубого топлива".

История компании началась 21 августа 1967 года. Сегодня в её состав входит 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов. ООО "Газпром трансгаз Ухта" работает в Коми, Ямало-Ненецком АО, Вологодской, Ярославской, Архангельской, Костромской, Тверской и Владимирской областях. На предприятии трудятся более 13 000 человек.

Протяженность транспортной системы ООО "Газпром трансгаз Ухта" сегодня - более 15 тысяч километров. Для сравнения, расстояние по прямой от Владивостока до Калининграда вдвое меньше. Объем транспортировки газа - около 170 миллиардов кубометров в год.

Газовиков со сцены Дома культуры поздравил глава администрации Печоры Андрей Соснора. Руководству филиала он подарил фото печорского летнего северного сияния, по форме напоминающее факел.

В рамках празднования юбилея в Печоре продолжилась акция "Тепло севера на юг", начатая 10 июля на полуострове Ямал, самой северной компрессорной станции в мире "Байдарацкая". Здесь зажгли символический юбилейный факел и начали передавать его вместе с праздничным флагом с символикой предприятия. 15 июля символы примет Вуктыльское линейно-производственное управление.

Для сотрудников компании и жителей города в Доме культуры выступили народная артистка России Наталья Баннова и победитель телешоу "Большая перемена" Дмитрий Юртаев.

Масштабные мероприятия в рамках проекта "В ритме времени" продолжатся в течение месяца во всех филиалах компании.