Замминистра культуры России заявил, что Усть-Цильма стала новой точкой туристического интереса

В Усть-Цильме на федеральном уровне обсудили вопросы сохранения нематериального наследия старинного села.

Выступление детского коллектива "Жавороночки" из деревни Филиппово задало тон окружному совещанию по вопросам сохранения и актуализации нематериального культурного наследия Русского Севера. О реализации Стратегии государственной культурной политики России рассказал статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Владимирович. О том, чем может похвастаться Коми, - глава республики Сергей Гапликов.

"Было принято абсолютно правильное решение провести совещание в старинном русском селе. Здесь не только красивая природа, но и самобытная культура. Традиции, существующие здесь, привлекают людей из разных краев. А Усть-Цилемская горка известна на весь мир. Она может претендовать на попадание в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", - сообщил С.Гапликов.

Он добавил, что 19 объектов нематериального культурного наследия Коми значатся в федеральном реестре. В республике есть свой реестр. На сегодня там 25 объектов, и ежегодно список пополняется как минимум двумя.

С.Гапликов не мог не отметить радушие, с которым устьцилемы встречают гостей. Они всегда предоставят ночлег и охотно расскажут о своих традициях.

А.Журавский поблагодарил за приглашение и признался, что давно хотел побывать в Усть-Цильме. Особенно после того, как узнал, что в селе есть музей имени А.В.Журавского.

"Две тысячи туристов, которые были вчера на "Петровщине", говорит о появлении новой точки туристического интереса, туристической дестинации, как сейчас принято говорить. Но без сохранения здесь культурных традиций никого сюда не заманишь", - заявил А.Журавский.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов добавил интересную деталь: в этом году впервые на "Усть-Цилемскую горку по путевке приехала организованная группа туристов. Раньше все приезжали сюда "дикарями".

А.Журавский рассказал о Стратегии государственной культурной политики России. Он перечислил направления, которые поддерживаются федеральными властями. В частности, это создание многофункциональных центров, строительство сельских клубов, оснащение детских музыкальных школ инструментами, поддержка детских театров, расширение гастрольной деятельности и прочее. Министерство предлагает закрепить расходы на культуру в размере 1% от ВВП. Это позволит увеличить расходы на отрасль в два раза.

Глава администрации Усть-Цилемского района Алексей Поздеев рассказал, что у них много делается для передачи традиций детям: развивается детское фольклорное искусство, провели фестиваль детских коллективов, знакомят их с традициями старообрядчества.

Устьцилемы представили свой проект: строительство гостевого дома, который является точной копией родового дома Героя Советского Союза Макара Андреевича Бабикова, с соответствующей обстановкой. Можно было бы устраивать в нем экскурсии. А рядом построить баню и топить ее традиционно по-черному, чтобы гости смогли не только посмотреть, но и всем телом ощутить быт той эпохи. А.Журавскому идея понравилась.