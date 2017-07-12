С 14 по 21 июля в Сыктывкаре изменится движение по ряду улиц

12 июля 2017 года, 16:10 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

По информации "Сыктывкарских тепловых сетей" Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс", по ул.Советской от ул.Бабушкина до ул.Куратова будут производиться ремонтные работы на тепловых сетях.

В связи с этим на этом участке будет действовать ограничение движения транспорта на всей ширине проезжей части. Объезд будет осуществляться по улице Ленина в районе Стефановской площади, где будет разрешено двухстороннее движение транспорта.

По информации ОАО "Сыктывкарский Водоканал", также с 14 по 21 июля будут производиться ремонтные работы на водопроводных сетях по ул.Савина, в связи с чем будет введено ограничение движения транспорта на всю ширину проезжей части в районе дома № 24.

Комиинформ
  Ключевые слова: дороги
  Рубрика: Общество
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