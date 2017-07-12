Впервые за долгое время бюджет Ухты стал профицитным

На 1 июля 2017 года бюджет Ухты был исполнен с профицитом в сумме 219 миллионов рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года городской бюджет исполнен с дефицитом в сумме 62 миллионов рублей, сообщает администрация Ухты.

Самый большой объем муниципального долга был в 2013 году: 594 миллионов рублей. На 1 января 2017 года задолженность по кредитам уменьшилась до 439 миллионов рублей, а по состоянию на 1 июля 2017 года муниципальный долг составил уже 234,5 миллиона рублей.

"Уменьшение долга – это хороший задел на будущее, денежные средства, которые затрачиваются на его обслуживание, можно направить на иные цели", - отметил руководитель администрации Ухты Магомед Османов. Так, расходы на обслуживание муниципального долга уменьшились с 59 миллионов рублей в 2010 году до 36 миллионов рублей в 2016 году.

Такие показатели стали возможными по нескольким причинам: с 2016 года в муниципалитете выполняется план по налоговым и неналоговым доходам, городские власти провели большую работу по снижению и изменению структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание, привлекались внутренние заимствования. Также проведена работа по снижению процентных ставок в рамках заключенных муниципальных контрактов. Кроме того, сейчас еще не в полном объеме освоены межбюджетные трансферты из республиканского бюджета, предусмотренные на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и средства, предусмотренные на строительство многоквартирного жилого дома в поселке Ярега.