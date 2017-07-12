В Сыктывкаре водитель "Hyundai Accent" спровоцировал ДТП
12 июля 2017 года, 15:55 | Сыктывкар
В Сыктывкаре 11 июля напротив ул. Интернациональная, 100 произошло столкновение "Hyundai Accent" с "ВАЗом".
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, в 9.45 33-летний водитель иномарки при повороте налево не предоставил преимущество "ВАЗ".
В результате столкновения пострадал 35-летний водитель отечественного авто.
Медики диагностировали у него ушиб шейного отдела позвоночника. От госпитализации он отказался.
Геня Джавршян
Ключевые слова: ДТП
Рубрика: Происшествия
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми