Ольга Орлова: "Участники скульптурного симпозиума в восторге от работы с белым уральским мрамором"

Участники скульптурного симпозиума "Север в трех измерениях", который стартовал в Ухте на прошлой неделе, работают над извлечением скульптурных образов из камня.

Напомним, 4 июля на Комсомольской площади г. Ухты прошла торжественная церемония открытия скульптурного симпозиума "Север в трех измерениях", который проходит в рамках празднования 50-летнего юбилея ООО "Газпром трансгаз Ухта" и подготовки к 100-летнему юбилею Республики Коми.

Как рассказала "Комиинформу" куратор симпозиума, член Союза художников России Ольга Орлова, перед началом работы скульпторы познакомились с пространством, где в будущем будут установлены их работы – это Комсомольская площадь,территория храма Новомучеников и Исповедников церкви Русской, в земле Коми просиявших, и Набережная газовиков.

В рамках культурной программы скульпторы – жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сыктывкара, посетили музей геологических коллекций и краеведческий музей, который помогли им перед началом работы с камнем погрузиться в историю Ухты.

"Рабочая площадка симпозиума - на базе "Газпром трансгаз Ухта", - рассказала О. Орлова. – Она полностью подготовлена, камни и навесы установлены. Некоторые скульпторы, например, профессионалы Ольга Панкратова и Борис Сергеев, уже произвели "обрубку" камня. Скульпторы из Сыктывкара Александр Выборов и Сергей Разманов, у которых пока нет колоссального опыта участия в симпозиумах, как у вышеперечисленных мэтров, прямо на рабочей площадке вместе с творческими моментами получают мастер-классы от старших товарищей".

По словам куратора симпозиума, задумки Марии Апрасиди и Сергея Разманова требуют большого извлечения материала, то есть, чтобы высечь скульптурные образы, им предстоит большая работа с камнем. Легче тем участникам, у которых работа вписана в формат камня.

"Скульпторы в полном восторге от камня, с которым работают, - сообщила О. Орлова. - "Газпром трансгаз Ухта" специально для проведения симпозиума доставил в Ухту белый уральский мрамор. Практически все впервые с ним работают, и это доставляет художникам огромное удовольствие. Уральский мрамор отличается своим строением, огромные глыбы дают скульпторам большие технические возможности. На рассвете и на закате солнце высвечивает удивительную прозрачность камня".

Куратор проекта также отметила, что благодаря симпозиуму Ухта получит прекрасный подарок – мраморные скульптуры, которые будут украшать городское пространство.

"Скульптура – это осязаемое искусство,- добавила собеседница агентства. – Благодаря идее гендиректора "Гапром трансгаз Ухта" Александра Гайворонского, который предложил провести симпозиум в Ухте, жители ежедневно смогут увидеть скульптуры, которые облагораживают город. Уверена, площадки, где они будут установлены, станут знаковыми туристическими объектами. Приятно, что Ухта возвращается к традициям украшения города, которые были заложены в 1960-1970 годы".